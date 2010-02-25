Порошенко представил белорусскому министру посла Бессмертного

Состоялась встреча министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО с главой внешнеполитического ведомства Республики Беларусь Сергеем МАРТЫНОВИМ, который прибыл в Украину в составе делегации во главе с Президентом Республики Беларусь Александром ЛУКАШЕНКО для участия в торжественных мероприятиях инаугурации Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонних украинско-белорусских отношений, в частности, относительно продолжения активного политического диалога на высшем уровне, расширения торгово-экономического сотрудничества, а также относительно завершения процесса договорно-правового оформления границы между Украиной и Республикой Беларусь. Со своей стороны С.МАРТЫНОВ отметил готовность белорусской стороны завершить процедуру ратификации договора о границе с Украиной, которая должна состояться во время весенней сессии заседаний Национального собрания РБ, которая начнет свою работу после парламентских каникул, 2 апреля с.г. Как известно, Совет Палаты представителей Национального собрания во время своего заседания 24 февраля с.г. утвердил внесение в проект повестки дня весенней сессии вопроса о ратификации договора о границе с Украиной.

Также министр иностранных дел Украины П.ПОРОШЕНКО представил главе внешнеполитического ведомства РБ С.МАРТЫНОВУ Романа БЕССМЕРТНОГО, который указом Президента Украины назначен послом Украины в Республике Беларусь.

Стороны, положительно отмечая современное состояние взаимоотношений Украины и РБ, выразили убеждение о наличии всех потенциальных возможностей для обеспечения дальнейшего наполнения украинско-белорусского диалога конкретным прагматичным содержанием.