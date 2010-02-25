В Верховной Раде Украины началось торжественное заседание, посвященное принесению присяги новоизбранным Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, открыл торжественное заседание председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Новоизбранный Президент В.ЯНУКОВИЧ прошел мимо строя воинов Почетного караула по красной ковровой дорожке в сессионный зал.

Национальный заслуженный академический украинский хор им. Веревки исполнил Государственный гимн Украины.

На торжественном заседании присутствуют некоторые члены правительства. В то же время премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО нет, как и ряда ее соратников, в том числе первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА.

В то же время на инаугурацию прибыли бывший Президент Украины Леонид КУЧМА и ряд бывших премьер-министров Украины, в частности, Виталий МАСОЛ, Витольд ФОКИН, Евгений МАРЧУК.

Также в сессионном зале присутствуют бывшая председатель Верховной Рады УССР Валентина ШЕВЧЕНКО, экс-председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ и секретарь СНБО Украины Раиса БОГАТЫРЕВА.

На церемонии присутствуют председатели судов, члены Центральной избирательной комиссии, главы религиозных конфессий, представители государственных учреждений и регионов.

Свои места в сессионном зале заняли председатель Конституционного Суда Андрей СТРИЖАК (справа от трибуны) и председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ (слева от трибуны).

В зале присутствуют представители около 100 официальных зарубежных делегаций.

В эти минуты ЯНУКОВИЧ приносит присягу.