Янукович не пригласил Тигипко на инаугурацию

Один из вероятных кандидатов на пост премьер-министра Украины Сергей Тигипко не приглашен на инаугурацию президента. Об этом в интервью "Делу"сообщил сам Сергей Тигипко.

"Нет, не приглашали. Поэтому с интересом понаблюдаю за этим процессом по телевизору", - отметил он.

В то же время, Тигипко дал понять, что принял бы приглашение от Партии регионов участвовать в инаугурации. "Да, конечно, пошел бы. Если думать не только о своих политических амбициях, то из выборов нужно достаточно быстро выходить и признавать их результат", - добавил экс-кандидат в президенты.