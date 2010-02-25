Янукович не пригласил Тигипко на инаугурацию
10:08, 25 февраля 2010Политика
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Об этом сказал сам политик
Один из вероятных кандидатов на пост премьер-министра Украины Сергей Тигипко не приглашен на инаугурацию президента. Об этом в интервью "Делу"сообщил сам Сергей Тигипко.
"Нет, не приглашали. Поэтому с интересом понаблюдаю за этим процессом по телевизору", - отметил он.
В то же время, Тигипко дал понять, что принял бы приглашение от Партии регионов участвовать в инаугурации. "Да, конечно, пошел бы. Если думать не только о своих политических амбициях, то из выборов нужно достаточно быстро выходить и признавать их результат", - добавил экс-кандидат в президенты.
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