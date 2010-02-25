Ющенко и Кравчук не пришли на инаугурацию

В торжественном заседании Верховной Рады по случаю инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА из всех бывших Президентов Украины принимает участие только Леонид КУЧМА.

Как передает корреспондент УНИАН, за несколько минут до начала пленарного заседания ВР он занял место в одной из лож в сессионном зале. При этом действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК проигнорировали данную церемонию.

Как сообщал УНИАН, еще 16 февраля В.ЮЩЕНКО заявил, что не планирует принимать участия в торжественной церемонии инаугурации. Он считает, что они с В.ЯНУКОВИЧЕМ должны встретиться после инаугурации, где бы В.ЮЩЕНКО "сделал формальные процедуры, которые делают люди, к отходящие с должности". "Это нормальное общение, встреча на рабочем месте, обмен мнениями относительно тех вещей, которые для меня дороги. Эта встреча - это демонстрация того, что страна получила нового Президента", - заявил В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь Л.КРАВЧУК также сообщил о своем отсутствии на церемонии. Он объяснил это тем, что участие бывших президентов не является обязательным, желаемым является участие того главы государства, который передает власть новоизбранному Президенту. «Мое присутствие необязательное, и поэтому я на инаугурацию не пойду», - сказал Л.КРАВЧУК.

На инаугурации Президента В.ЮЩЕНКО в 2005 году присутствовали Л.КУЧМА и Л.КРАВЧУК.