Медведев приревновал Януковича к Европе?
09:33, 25 февраля 2010Политика
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Мнение польского эксперта
Президент Российской федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ отказался от участия в церемонии инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА из-за решения последнего осуществить свой первый зарубежный визит в Европейский Союз, а не в Россию.
Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил польский эксперт Гжегож ГРОМАДСКИЙ.
«Россиянам точно это не понравилось. Они бы очень хотели, чтобы ЯНУКОВИЧ приехал сначала в Москву», - сказал он.
Эксперт заметил: «Это сигнал со стороны Кремля – если не хотите быть нашим самым главным партнером, то имеете такой эффект».
При этом Г.ГРОМАДСКИЙ не исключил, что могут быть другие причины этого решения.
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