Медведев приревновал Януковича к Европе?

Президент Российской федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ отказался от участия в церемонии инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА из-за решения последнего осуществить свой первый зарубежный визит в Европейский Союз, а не в Россию.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил польский эксперт Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

«Россиянам точно это не понравилось. Они бы очень хотели, чтобы ЯНУКОВИЧ приехал сначала в Москву», - сказал он.

Эксперт заметил: «Это сигнал со стороны Кремля – если не хотите быть нашим самым главным партнером, то имеете такой эффект».

При этом Г.ГРОМАДСКИЙ не исключил, что могут быть другие причины этого решения.