Янукович с Кириллом молятся в Лавре
09:21, 25 февраля 2010Политика
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Акций протеста нет
Новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принимает участие в благодарственном молебне в Киево-Печерской лавре.
Как передает корреспондент УНИАН, в 9.00 в Трапезном храме начался благодарственный молебен, который проводят патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ и митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР.
Представители высокого православного духовенства и В.ЯНУКОВИЧ молятся за Украину и украинский народ.
Ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры контролирует значительное количество стражей порядка. Никаких акций протеста, о которых заявляли накануне представители ряда националистических организаций, не происходит.
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