Кучма приютит безработных политиков?

Экс-президент Леонид Кучма может организовать гражданский форум для политиков, которые не попали в парламент.

Об этом он сказал в интервью еженедельнику "Профиль".

"Есть такая инициатива создать гражданский форум. Непартийный. Много политиков осталось за бортом парламента, но при этом они не могут не заниматься политикой", - сказал Кучма.

"Я понимаю, что этот форум не должен быть возглавляем отдельным лидером. Он будет открыт для дискуссий политиков, экспертов как наших, так и зарубежных… Но это пока только идея", - добавил он.

На вопрос не жалеет ли он, что не пошел в парламент и не пытался ли он вернуться в активную политику, Кучма ответил:

"Нет. Есть уже понимание того, что ты свое отдал. Мавр сделал свое дело, он должен удалиться. Активной политикой я не должен заниматься. Хотя совсем отойти от активной политики мне просто не дадут", - отметил он.