МИД просит журналистов придержать свою фантазию в истории с Порошенко

Министерство иностранных дел Украины просит масс-медиа воздержаться от тиражирования домыслов по поводу не предоставления разрешения на въезд в Россию народному депутату Петру ПОРОШЕНКО.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, переданном УНИАН.

В комментарии отмечается, что в связи с многочисленными запросами СМИ о не предоставлении разрешения на въезд в РФ народному депутату Украины П.ПОРОШЕНКО (факт имел место третьего февраля с.г.) информируем, что МИД Украины обратился к российской стороне с просьбой официально дать пояснение по этому вопросу. Пока российская сторона разъяснений не предоставила.

До выяснения ситуации МИД Украины убедительно просит журналистов воздержаться от тиражирования разного рода домыслов и непроверенных данных по существу этого инцидента.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины обратилось во внешнеполитическое ведомство России с просьбой разъяснить информацию, которая появилась в СМИ о запрете на въезд в Россию народному депутату П.ПОРОШЕНКО.

По данным газеты «Коммерсант-Украина», 3 февраля П.ПОРОШЕНКО было отказано в пересечении границы России. Инцидент произошел в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, где П.ПОРОШЕНКО, который прибыл чартерным рейсом с частным визитом, якобы сообщили, что он объявлен персоной нон-грата и въезд в страну ему запрещен.