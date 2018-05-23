За что пострадал Порошенко?

В субботу в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге народному депутату Украины Петру Порошенко, который приехал в северную столицу России с частным визитом, без каких бы то ни было объяснений было отказано в пересечении границы. Российской стороной была получена нота от украинского МИДа. Внешнеполитическое ведомство Украины ждет объяснений, сам Порошенко молчит, а журналисты строят версии произошедшего.

Петр Алексеевич Порошенко в одном из интервью сказал, что уже три года обещает нанять себе имиджмейкеров. Но не нанимает… Наверное, зря. Потому что история с его выдворением из аэропорта Пулково четко показывает, как нельзя пытаться сохранять секреты, которые сохранить невозможно. Журналисты начинают строить свои версии, а также ретранслировать те, которые распространяют в том числе его недоброжелатели.

В понедельник некоторые Интернет-издания сообщили, что Петру Порошенко, который прилетел в субботу в Санкт-Петербург с частным визитом, было отказано в пересечении границы в связи с тем, что он якобы зачислен в списки лиц, чье пребывание на территорию Российской Федерации нежелательно.

До вторника официальные дипучреждения России и Украины эту информацию не комментировали. Ее отказывался комментировать и сам Петр Порошенко. Но на официальном сайте Петра Алексеевича появилось лаконичное сообщение, мол, комментарии по поводу запрета въезда будут предоставляться пресс-службой депутата после появления официальных разъяснений соответствующих учреждений (видимо, речь идет о МИД РФ). Также пресс-служба сообщила, что было обращение к украинскому послу в России Олегу Демину. Олег Дёмин отметил, что «посольство не имеет никакой официальной информации ни о факте ограничения въезда, ни о каких-либо причинах запрета на въезд Петра Порошенко”.

По информации УНИАН, Министерство иностранных дел Украины обратилось к внешнеполитическому ведомству России с просьбой разъяснить информацию, появившуюся в СМИ относительно запрета на въезд в Россию народному депутату Петру Порошенко.

Руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей Дещица, в частности, сказал: “Действительно, в СМИ появилась такая информация, и в связи с этим мы обратились в МИД России с просьбой разъяснить это дело». Российский МИД подтвердил эту информацию, но вразумительной мотивации якобы не предоставил.

Итак, каковы цели частной поездки Порошенко?

Кажется совершенно очевидным, что у Петра Алексеевича могли быть дела, связанные с бизнесом. Сам Порошенко в одном из недавних интервью на вопрос, о том, правда ли, что он купил себе бизнес-самолет «Сесна», ответил: «В связи с инвестициями, которые были сделаны предприятиями (имеются ввиду структуры концерна группы «Укрпроминвест». – Авт.) в России и Евросоюзе, возникла необходимость заказать самолет для оперативного управления этими активами. Это было сделано в 2007 году, самолет будет сделан и поставлен. Но этот самолет будет использован для целей корпорации, и его приобретение утверждалось именно ею».

Наименее правдивой кажется версия, что Российская Федерация якобы считает, что Петр Алексеевич занимался на их территории «отмыванием грязных денег». Насколько это неважно для РФ, показывает то, как оперативно российские власти предоставили гражданство такому апологету денежного отмыва, как Игорь Бакай.

При этом у Петра Алексеевича есть примеры успешного инвестирования в российские предприятия. Петр Порошенко кормит более тысячи граждан российской федерации, которые работают на Липецкой кондитерской фабрике. По данным официального сайта «Рошен», корпорация «Рошен» имеет одиннадцать представительств в России (в том числе, кстати, и в Санкт-Петербурге). К слову, в группу «Рошен» входит и литовская кондитерская фабрика в Клайпеде. И литовский президент Валдас Адамкус в отличие от российских коллег во время визита в Украину находит время позавтракать с предпринимателем, который делает инвестиции в его стране, а не выдворяет с позором.

Про кондитерскую фабрику в России рассказывают презанятную историю. Говорят, что после того, как ее приобрел Порошенко и погасил задолженности по зарплате, то рабочие «не выдержали такого испытания» и половина из них не вышла на работу.

Еще одна версия: автомобильным корпорациям Укрпроминвеста из-за неуклонно повышающихся объемов стало тесно на украинском рынке, и Петр Алексеевич ехал в поисках рынков сбыта. И уже не будем говорить, о том, как органично смотрелись бы на питерских верфях сухогрузы, изготовленные на Ленкузне, принадлежащей Петру Алексеевичу.

Четвертая версия: Россия, напуганная тем, что Петр Порошенко захотел стать министром иностранных дел, поспешила состряпать скандалец, дабы избежать нежелательного назначения.

Пятая: Россия якобы обиделась за то, что пятый канал, главным акционером которого является Петр Порошенко, широко показывал события, связанные с гибелью беглого майора Александра Литвиненко, опираясь в этом основном на версию английской полиции, а не российских властей.

И, наконец, шестая версия, что запрет въезда – это ответный ход российской стороны на объявление Украиной Владимира Жириновского и Константина Затулина персонами нон-грата.

В этом случае мы можем не только порицать российскую глупость, выталкивающую из страны украинские инвестиции, но и заметить, что Петру Алексеевичу стоило бы поучиться у российских коллег делать паблисити на своей «политической притесненности» в Украине.

Мы продолжаем отслеживать реакцию дипломатических учреждений и политикума на случившийся инцидент.

Маша Мищенко