В Стрые на “Американских горках” сорвалась вагонетка

24 апреля во время работы аттракциона “Американские горки” в городе Стрый Львовской области оторвалась одна из вагонеток, вследствие чего были тяжело травмированы двое юношей, находившиеся в ней.

Как сообщил УНИАН источник в управлении МВД во Львовской области, пострадавшие, в возрасте 23 и 22 года, с тяжелыми травмами позвоночника и переломами госпитализированы.

Установлено, что аттракцион принадлежит частному предпринимателю со Львова. Проводится расследование.