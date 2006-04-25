В Стрые на “Американских горках” сорвалась вагонетка
12:18, 25 апреля 2006Политика
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Пострадавшие госпитализированы
24 апреля во время работы аттракциона “Американские горки” в городе Стрый Львовской области оторвалась одна из вагонеток, вследствие чего были тяжело травмированы двое юношей, находившиеся в ней.
Как сообщил УНИАН источник в управлении МВД во Львовской области, пострадавшие, в возрасте 23 и 22 года, с тяжелыми травмами позвоночника и переломами госпитализированы.
Установлено, что аттракцион принадлежит частному предпринимателю со Львова. Проводится расследование.
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