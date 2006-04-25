Тимошенко снимает под офис салон красоты

В офисах БЮТ официально зарегистрирован салон красоты, компания по утилизации бытовых отходов, пиар-агентство и юридическая компания.

Об пишет газета "Дело" в продолжение своих репортажем об офисах партий.

Издание отмечает, что все помещения БЮТ расположены в элитных районах.

Центральный офис Блока Юлии Тимошенко располагается на Подоле — по улице Туровской, 13. Это шикарный двухэтажный особняк, с бронированными воротами. В нем расположена пресс-служба БЮТ, а также кабинеты Юлии Тимошенко, Николая Томенко и Михаила Бродского....

Как сообщил "ДЕЛУ" пресс-секретарь БЮТ Виталий Чепинога, здание не является собственностью партии, его арендуют.

По данным агентств по недвижимости, стоимость аренды в этом районе колеблется в пределах 45-55 долларов за 1 кв. м. Сотрудники партийных ячеек БЮТ говорят, что им неизвестно, кто является собственником арендуемых помещений.

Однако, по неофициальной информации, отмечает "Дело", особняк принадлежит члену БЮТ и известному бизнесмену Василию Хмельницкому.

Кроме того, как заметил корреспондент, сотрудники штаба на Туровской предъявляют пропуска работников компании "мусорщиков" — фирмы "Экотехпром", - пишет газета.

Офис секретариата БЮТ находится на девятом этаже офисного здания на бульваре Леси Украинки, 26 — напротив Центризбиркома и рядом с банком "Аваль", но как вияснило "Дело" скоро соратники Тимошенко віедут из єтого здания.

По оценкам нескольких агентств недвижимости, аренда 1 кв. м в этом районе стоит около 30 долларов. Кроме того, БЮТ занимает еще и часть 6-го этажа здания — там находится ряд департаментов блока и служба "горячей линии".

Киевский городской штаб БЮТ находится по ул. Жилянская, 30/32. По данным риэлтерских компаний, аренда такого здания стоит от 40 долларов за 1 кв. м.

Как выяснил корреспондент, по данному адресу зарегистрированы сразу две компании: "Родия", которая предоставляет косметические услуги, а также юридическая компания "ЦРА".

Также "Дело" выяснило, что элитный особняк неподалеку от здания филармонии, который БЮТ арендовал на три дня во время парламентских выборов под пресс-центр, принадлежит некой компании First Ukrainian Development. Как сообщили в офисе компании, стоимость аренды этого здания в сутки — 2 тыс. долларов.

Газета отмечает, что First Ukrainian Development имеет совместные проекты с "Киевской Инвестиционной Группой", с которой по неофициальной информации связан Андрей Иванов.

По итогам последних выборов, Иванов прошел в Киевсовет по списку БЮТ.

Украинская правда