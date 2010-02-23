В ПР говорят, что внеочередного заседания Рады завтра не будет

В Партии регионов заявляют, что завтра, 24 февраля, внеочередное заседание Верховной Рады не состоится.

«Внеочередное заседание Верховной Рады 24 февраля проводиться не будет, потому что спикер парламента Владимир ЛИТВИН не подписал соответствующее распоряжение», - говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

В то же время в ПР уточнили, что проект постановления о выражении недоверия правительству, подготовленный депутатами фракции Партии регионов, находится в Верховной Раде.

«Вначале он был возвращен на доработку, после которой зарегистрирован в ВР», - уточняется в заявлении.

Также в Партии регионов сообщили, что рассмотрение этого проекта постановления планируется внести в повестку дня одного из очередных заседаний парламента.

Как сообщал УНИАН, вчера руководитель избирательного штаба Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ заявил, что фракция БЮТ инициирует проведение в среду, 24 февраля, внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения проекта постановления “регионалов” об отставке Кабинета министров.

Сегодня первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Партия регионов отозвала из ВР проект постановления об отставке правительства.