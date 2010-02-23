Из-за инаугурации киевлян просят 2 дня «избегать посещений» центра столицы

В среду, 24 февраля, в Киеве в связи с прибытием официальных делегаций, с 15.00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Бажана в направлении центральной части города.

Об этом информирует отдел по связям с общественностью УГАИ Киева со ссылкой на начальника столичного ГАИ Анатолия СИРЕНКО.

По его словам, 25 февраля, т.е. в день проведения основных мероприятий программы инаугурации, на улицах города будут осуществляться кратковременные ограничения в движении транспорта.

Инспекция просит киевлян с пониманием отнестись к ограничениям в движении транспорта. Руководитель столичной Госавтоинспекции рекомендует водителям по возможности планировать свои поездки таким образом, чтобы избежать посещения центральной части города в эти дни. Если все же такая необходимость возникла, то рекомендуется быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, а также не оставлять транспорт в нарушение правил.

В ГАИ Киева отмечают, что согласно с программой инаугурации, 25 февраля с 9.00 в Киево-Печерской Лавре пройдет молебен. Затем в 10 часов в Верховной Раде Украины новоизбранный Президент будет принимать присягу. Встреча с руководителями иностранных делегаций и торжественный прием состоится позже на ул.Банковой, 11. После этого официальные лица к 14.00 планируют прибыть в Украинский дом (ул. Крещатик, 2), а затем в Дом приемов на ул. Грушевского, 22.