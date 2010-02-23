Презентация результатов исследования о приоритетах Украины после выборов

В среду, 24 февраля 2010 года, в 12.00 в Институте Горшенина (Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14) состоится пресс-конференция на тему: «Какой должна быть внешняя политика Украины после президентских выборов? – мнение украинцев».

Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.

В ходе пресс-конференции будут представлены результаты всеукраинского социологического исследования «Внешнеполитические приоритеты Украины», проведенного Институтом Горшенина с 20 по 23 февраля 2010 года.

Данное исследование было разработано по итогам пребывания делегации Института Горшенина в Брюсселе по приглашению Европарламента в результате комплексного анализа, совместно с европейскими коллегами, результатов президентских выборов в Украине и прогнозирования внешнеполитического будущего нашей страны.

Ключевыми в исследовании являются следующие вопросы:

какова, по мнению украинцев, оптимальная мера сближения Украины с Россией и Евросоюзом?

какая власть, по мнению граждан нашей страны, нужна Украине сегодня?

каково отношение украинцев к получению Украиной статуса ассоциированного члена ЕС, а также к заключению Украиной таможенного союза с Россией?

В пресс-конференции примут участие:

Кость Бондаренко, директор Института Горшенина;

Марина Ткаченко, эксперт в сфере социального проектирования.

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