Кличко и другие встретятся с японцем, который возглавляет ЮНЕСКО

Сегодня, 25 апреля, в 12.00 в здании МИД Украины состоится встреча министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА с генеральным директором ЮНЕСКО Коичиро МАЦУУРОЙ, который прибыл в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, во время встречи, которая состоится при участии известных украинских личностей - Святослава ВАКАРЧУКА, Владимира ГРИШКО, Виталия КЛИЧКО, Александра КОВАЛЯ и Дмитрия ПАВЛЫЧКО - планируется обсуждение наиболее актуальных вопросов сотрудничества с ЮНЕСКО в сферах образования, науки и культуры.

После завершения встречи предусмотрен подход к прессе.