Бывшая партия Пинзеника назвала своим главой человека Тимошенко
Экс-министр заявил о выходе сегодня
Новым председателем партии Реформы и порядок на сегодняшнем съезде, который состоялся в Киеве, избран Сергей СОБОЛЕВ.
Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник в партии.
На съезде присутствовали 110 делегатов со всех областей и регионов Украины.
По словам источника, избраны также три заместителя председателя: народные депутаты Украины Владимир БОНДАРЕНКО, Игоря ГРЫНИВ и Владимир ФИЛЕНКО.
Партия Реформы и порядок входит в Блок Юлии ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, предыдущий лидер ПРП Виктор ПИНЗЕНЫК, возглавлявший партию с 1997 года, вышел с ее рядов.
Заявление о выходе с ПРП он сделал на заседании Главного совета партии, которое предшествовало съезду.
Такой свой шаг В.ПИНЗЕНЫК назвал логическим продолжением позиции, которую он занимал относительно экономической ситуации в стране, ее развития и действий правительства в этих условиях.
«Решение о выходе с партии я принял давно, - сказал В.ПИНЗЕНЫК. - Для избежания политических спекуляций, по просьбе партии, оно не было реализовано до выборов. Сейчас избирательная кампания завершена. Но я своей позиции изменить не могу».