Бывшая партия Пинзеника назвала своим главой человека Тимошенко

Новым председателем партии Реформы и порядок на сегодняшнем съезде, который состоялся в Киеве, избран Сергей СОБОЛЕВ.

Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник в партии.

На съезде присутствовали 110 делегатов со всех областей и регионов Украины.

По словам источника, избраны также три заместителя председателя: народные депутаты Украины Владимир БОНДАРЕНКО, Игоря ГРЫНИВ и Владимир ФИЛЕНКО.

Партия Реформы и порядок входит в Блок Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, предыдущий лидер ПРП Виктор ПИНЗЕНЫК, возглавлявший партию с 1997 года, вышел с ее рядов.

Заявление о выходе с ПРП он сделал на заседании Главного совета партии, которое предшествовало съезду.

Такой свой шаг В.ПИНЗЕНЫК назвал логическим продолжением позиции, которую он занимал относительно экономической ситуации в стране, ее развития и действий правительства в этих условиях.

«Решение о выходе с партии я принял давно, - сказал В.ПИНЗЕНЫК. - Для избежания политических спекуляций, по просьбе партии, оно не было реализовано до выборов. Сейчас избирательная кампания завершена. Но я своей позиции изменить не могу».