Судный день-2: Тимошенко отказалась от своего иска (фоторепортаж)

Второй день рассмотрения в Высшем административном суде дела “Тимошенко против ЦИК” начался неожиданным заявлением Юлии Владимировны: она отзывает свой иск к Центризбиркому относительно отмены результатов голосования на выборах главы государства.

Аргументация премьера состояла из трех пунктов. Во-первых: виноват ЦИК - «Именно потому, что Центральная избирательная комиссия в своей бездеятельности, в своем нежелании обращать внимание на аргументы и доказательства в сущности и исказила результаты выборов в полном объеме. И потому непростой подсчет арифметический голосов, мы надеялись, будет рассмотрен в суде».

Во-вторых: ВАСУ не желает установить объективную истину по делу, которая, по мнению истицы, заключается в том, что «Янукович - не Президент Украины». По убеждению премьера, если бы суд вчера не отказал в ее ходатайстве о прямой трансляции из зала заседаний, это стало бы понятно каждому гражданину.

В-третьих: суд «фактически было отказал в изучении и исследовании доказательной базы, на которой основывается иск, сведя функции ЦИК по подведению результатов голосования к сугубо арифметическому подведению итогов без всякого подтверждения их обоснованности. В таких обстоятельствах мы просто не видим смысла продолжать рассмотрение этого дела», - заявила Тимошенко.

Вместе с тем глава правительства не считает, что она проиграла дело, а осталась при своем мнении: “Проиграли те, кто думает, что через правосудие можно утверждать фальшивых президентов”.

«То, с чем сталкивается сегодня каждый гражданин нашего государства, – невозможность защитить свои права в суде, так же и я, как кандидат в президенты, столкнулась именно с такой машиной, которая работает далеко не на принципах правосудия», - добавила Тимошенко.

Однако требовать рассмотрения своего иска к ЦИК далее, и подавать в Верховный Суд (возможность такого развития событий вчера анонсировал заместитель руководителя парламентской фракции БЮТ Сергей Соболев, сославшись на мировую практику) Юлия Владимировна не собирается. Она напомнила, что по закону, рассматривать дела относительно обжалования результатов выборов может лишь ВАСУ.

Кроме того присутствовавшие в зале суда журналисты услышали от теперь уже экс-кандидата в президенты, что Тимошенко, как и простые граждане, не может доказать истину в суде, потому что “столкнулась с машиной, которая работает далеко не на принципах правосудия”. Но ее иск со всеми дополнениями останется в Высшем административном суде для истории, и “рано или поздно честная прокуратура, честный суд дадут оценку тому, что Янукович не был избран Президентом Украины и что волеизъявление людей по сути дела подделано”.

Премьер уехала из внутреннего двора ВАСУ. К своим сторонникам, которые ожидали ее появления у входа в суд, Тимошенко даже не подошла... Разговаривать с прессой также отказалась.

Представитель ЦИК в Высшем админсуде Михаил Охендовский и присутствовавший в судебном зале первый вице-спикер ВР Александр Лавринович (он представляет в суде кандидата Януковича) требовали продолжать рассмотрение иска невзирая на желание Тимошенко его отозвать. Охендовский аргументировать свою позицию отказался, а Лавринович заявил, «мы хотим, чтобы были исследованы все факты и вынесено судебное решение. Это наше желание, чтобы поставить точку».

На это бютовец Сергей Мищенко заявил, что так или иначе ВАСУ заставят закрыть дело: если не по ходатайству Тимошенко, то по факту выхода истца из зала суда. «Понятно, если суд откажет в этом ходатайстве (об отзыве иска Тимошенко – УНИАН), то, не дождавшись этого, мы поступаем согласно законодательству, истец выходит из зала, и там четко указано - автоматически закрывается дело», - объяснил нардеп.

Лавринович согласился, действительно, если истец покинул заседание суда, то судьи должны или удовлетворить его ходатайство, или закрыть заседание из-за отсутствия истца, объявить перерыв в заседании, повторно вызывать истца и потом все равно закрыть рассмотрение дела...

В конечном итоге ВАСУ удовлетворил ходатайство Тимошенко об отзыве ее иска. В связи с этим дело “Тимошенко против ЦИК” остается без рассмотрения.

Но еще до этого появилась другая новость дня: Ющенко позвонил Януковичу и поздравил его с “легитимным избранием на пост главы Украинского государства”. Как сообщили в пресс-службе действующего Президенту, Ющенко в частности пожелал Януковичу отстаивать украинские интересы и защищать демократическую традицию. И отметил, что сейчас есть удобный случай воплотить тезис «Восток и Запад вместе»...

Что же дальше будет делать БЮТ? На этот вопрос журналистам ответил Мищенко. По его словам, на инаугурацию Виктора Федоровича нардепы Юлии Владимировны просто не придут, потому что “это не наш праздник, мы на этот праздник не приглашены”. К тому же Януковичу было обещано, что это – только начало. Мол, то, что Тимошенко ушла из зала суда, совсем не значит, что она сдалась. И в оппозицию, по словам бютовца, глава правительства идти не собирается. «Почему в оппозицию, - удивился Мищенко, - у нас еще есть премьер-министр в лице Юлии Владимировны, у нас еще есть наша коалиция». Вместе с тем нардеп заявил, что дальнейшую судьбу нынешней коалиции ему спрогнозировать сложно...