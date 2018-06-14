Олесь Доний: Уже несколько недель регионалов удачно разводят

Если ПР поймет, что не сможет договориться с НУ–НС, то пойдет к БЮТ... У Яценюка звездная болезнь... У Тигипко еще нет четкого идеологического стержня… Тимошенко лучше идти в оппозицию... Олесь Доний – один из немногих в ВР, кто позволяет себе откровенную критику как своих однопартийцев, так и союзников по коалиции. Также это едва ли не единственный депутат, который, по его словам, никому не передает свою карточку для голосования. Доний ответил на вопросы УИНАН.

ЕСЛИ ПР ПОЙМЕТ, ЧТО НЕ СМОЖЕТ ДОГОВОРИТЬСЯ С НУ–НС, ТО ПОЙДЕТ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С БЮТ Пан Олесь, Партия регионов сегодня ведет активные переговоры с фракцией «Наша Украина – Народная самооборона» относительно создания пропрезидентского большинства. Какую позицию занимает Народная самооборона? Народная самооборона на своем последнем заседании приняла решение, что не выходит из нынешней коалиции (БЮТ – НУ–НС – Блок Литвина). Был подписан соответствующий документ. Из собравшихся его не подписало лишь одно лицо.

Правда ли, что лидер НС Юрий Луценко готов содействовать Партии регионов в создании коалиции в обмен на то, что «регионалы» ему не будут мстить за Колесникова? Думаю, это неправда. Луценко занял очень четкую позицию относительно поддержки действующей коалиции и правительства во главе с Тимошенко. Более того, насколько мне известно, предложения относительно переговоров с ПР сам Луценко отверг.

Сегодня, как известно, возможны три варианта коалиции. Первый – остается нынешняя коалиция в составе фракций НУ–НС, БЮТ и Блок Литвина. Хотя для Юлии Тимошенко сейчас бы лучше перейти в оппозицию – учитывая катастрофическое состояние в экономике, которой занимается преимущественно правительство.

Второй вариант – ПР, Блок Литвина и НУ–НС. Без коммунистов, потому что шансов с коммунистами заполучить НУ–НС нет.

Но нужно понимать, если ПР уже вторую неделю об этом говорит, сначала говорили нагло и самоуверенно: «Ломятся двери от депутатов НУ–НС», – то теперь у них эйфории стало меньше. Они увидели, что 37 голосов им собрать очень-очень тяжело.

Почему? Мало аргументов? Потому что в действительности НУ–НС очень демократическая фракция. Самая демократическая из всех. Там есть реальная конкуренция и демократия. Там нет такого, что один человек дает указания остальным депутатам.

ПР должен договариваться о базовых принципах. А базовые принципы для большинства депутатов НУ–НС – идеология. Если бы “регионалы” хотели договориться с НУ–НС, им нужно было бы подкорректировать собственную идеологию. То есть признать то, что важно для НУ–НС: приоритеты украинской государственности, ее укрепления, европейский выбор, поддержка украинского языка и культуры. Это идеологические вещи, которые объединяют депутатов НУ–НС, невзирая на все наши разногласия.

Готова ли к этому Партия регионов? Я не уверен.

Кадровые вопросы – вещь второстепенная, которая должна была бы подтвердить эти базовые идеологические вещи. Конечно, для этого на должности премьера нужен не “регионал” – чтобы были гарантии. Я сомневаюсь, что для ПР это реалистичный план.

Третий вариант – ПР и БЮТ. Напомню, что несколько месяцев назад такой проект был. Когда ПР увидит, что таки не может договориться с НУ–НС, то опять будет пытаться договариваться с БЮТ. Для Юлии Тимошенко, как и для НУ–НС, – это большие электоральные потери. Для НУ–НС – это вообще может быть катастрофической потерей.

Как по мне, самым оптимальным вариантом были бы перевыборы. Объясню. С одной стороны я выступаю за коалицию НУ–НС, БЮТ и Блока Литвина, с другой – осознаю, что нынешнее правительство неэффективно. Украина постепенно приближается к дефолту, потому что набрала очень много кредитов. Сегодня неизвестно, каким образом отдавать эти кредиты.

То есть я бы хотел, чтобы эти изменения конфигурации в ВР происходили, но не за счет изменений идеологии. Потому выступаю за перевыборы.

Мы все осознаем, что Самооборона не в том состоянии, чтобы претендовать на самостоятельное позиционирование. Я еще на прошлых выборах предлагал идти как отдельная политическая сила... Но на этот момент НС реально потеряла самостоятельное лицо, и для прохождения в парламент нужно очень много усилий. Включая и изменения внутренней стратегии... То есть не подыгрывание одному из политических игроков, а проявление собственного политического лица, собственного взгляда.

ОПТИМИЗМ “РЕГИОНАЛОВ” ПАДАЕТ ЕЖЕДНЕВНО Думаете, ваш лидер Юрий Луценко на это способен? Мне кажется, что он способен на самостоятельное существование, но пока еще, в реальности, он шел в фарватере то Ющенко, то Тимошенко. Он им помогал искренне, всеми силами, но этим, по моему мнению, навредил собственному политическому проекту.

В случае коалиции ПР, НУ–НС и Блока Литвина возможен ли Азаров на должности главы правительства? Я же говорю, что формальных переговоров между Партией регионов и НУ–НС не было и нет. Если их ведет кто-то кулуарно из руководства НУ–НС – Мартыненко или кто-то из заместителей, – то нам об этом неизвестно, потому что они не отчитывались ни в группе, ни во фракции.

Хотя все мы слышим информацию о таких переговорах. Но поскольку мандат на переговоры фракция им не давала, то такие контакты можно считать лишь персональными отношениями с “регионалами”. И не больше. Потому что никакого мандата на ведение переговоров фракция не давала. На каких основаниях кто-то встречается с “регионалами”, – непонятно.

Вы хотите сказать, если, допустим, Мартыненко или кто-то другой ведет переговоры с ПР, то это ничего не означает? Это ничего не дает Партии регионов! Потому что для того, чтобы фракция вступила в коалицию, нужно 37 голосов (более половины от состава фракции НУ–НС). Это должно быть подтверждено, фракция должна предоставить мандат на ведение переговоров, обсудить все условия. Еще раз говорю, такого мандата никто никому не давал. Так что те, кто встречается с “регионалами”, в действительности блефуют и вводят их в заблуждение.

А разве они такие дураки, чтобы их так легко ввести в заблуждение?

А как объяснить их заявления? По словам представителей ПР, еще на прошлой неделе должна была быть коалиция. Выходит, кто-то их разводил и достаточно удачно, потому что они на что-то надеялись.

Думаю, они придут к реальному выводу – что нужно вести переговоры с каждой группой, каждым депутатом отдельно. Но и этот вариант очень длительный и не легкий, потому, думаю, оптимизм у “Регионов” будет уменьшаться ежедневно.

Неужели так сильно работает идеология, или, может, мало предлагают денег? Скелет фракции очень идеологический. Я абсолютно понимаю вес денег и возможности экономически влиять на людей. В то же время у каждого есть предохранители: у кого-то моральные, у кого-то партийно-политические, у кого-то экономические. Именно поэтому наличие этого баланса не дает возможности так легко разговаривать с фракцией и ее депутатами.

Вы всегда пытаетесь откровенно высказываться по любому вопросу, не воздерживаетесь и от критики своей группы. Не боитесь ли, что вас не возьмут в список на следующих выборах? Я большую часть своей политической жизни – свыше 20 лет – не был депутатом. Депутатом я лишь два года. Отсутствие или наличие мандата мне никогда не мешало выражать собственную позицию. Я понимаю, что политика – коллективная игра, и там, где можно идти на компромисс, я готов на это. А там, где что-то противоречит моим взглядам и морали, я однозначен и, как правило, сразу предупреждаю об этом своих однопартийцев. Так же, как предупредил перед внесением себя в список будущей фракции, что не буду сдавать свою карточку для голосования и не голосовать за других.

Я сегодня единственный депутат в ВР, который ни разу не отдал свою карточку и не голосовал за других.

Считаю такие вещи (когда голосуют за других) самым большим ударом по демократии. Искоренить это, думаю, – важнее, чем снять депутатскую неприкосновенность. Сегодня, по моему мнению, это самая большая проблема в украинской политической системе.

У ЯЦЕНЮКА ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ И С НИМ НЕВОЗМОЖНО ОБЩАТЬСЯ, ТИГИПКО – ГОТОВ К ПЕРЕГОВОРАМ Многие из депутатов уже поспешили на поклон к Сергею Тигипко с надеждой, что тот включит их в свой список на следующих парламентских выборах. Ваш лидер, видимо, уже тоже нашел туда дорогу? Что значит «на поклон»?.. Думаю, вопрос не совсем правильный.

Насколько мне известно, они встречались. Я такие встречи и возможное сотрудничество искренне приветствую.

Более того, Сергей Тигипко – единственный кандидат в президенты, с которым я встречался в канун выборов. Он сам меня пригласил. Тигипко предложил, чтобы я подключился к избирательной кампании.

Мне было приятно такое внимание… В отличие от Арсения Яценюка, у которого просто звездная болезнь и с которым невозможно общаться, Тигипко готов к коллективным методам ведения политической борьбы. Насколько мне известно, он держит своего слова.

Я ему высказал свои претензии к его идеологии. Например, меня беспокоит поддержка в его предвыборной кампании таких людей и структур как Марков в Одессе. Это откровенный украинофоб. Это свидетельствует о неразборчивости Тигипка в подборе кадров. Нельзя быть ультрапрагматиком, должен все-таки быть идеологический стержень.

Однако в целом у него больше позитива.

Я отказал Тигипко, потому что большинство Самообороны с Луценко приняло участие в кампании Тимошенко. Потому участия в кампании я вообще не принимал.

По завершении выборов я советовал Юрию Виталиевичу и всей Народной самообороне сотрудничать с Тигипко. Они встретились, но Луценко все-таки больше ориентирован на сотрудничество с Тимошенко.

Пророссийскость, которую демонстрировал Тигипко, - разве это просто «неразборчивость»? Он способен к росту. Его заявления как раз свидетельствуют, что его взгляды отличаются от взглядов российских партий. Например, он против вхождения в ЕЭП.

Не думаю, что Тигипко пророссийский политик, у него просто еще нет четкого идеологического стержня, потому в нем присутствует эта всеядность. В зависимости от региона, где он себя представляет, он выражает готовность сотрудничать с кем-либо. Так нельзя. Это проскочило на одной избирательной кампании, а дальше – люди увидят его внутреннюю идеологическую сущность или ее нехватку.

Пока еще у Тигипко повадки банкира, бизнесмена в политике. Если он хочет стать большим политиком, то должен определить для себя государственнические приоритеты, а не рассматривать страну как банк... Однако, еще раз говорю, он способен к росту. И было бы лучше, если бы на него влияли проукраинские силы, а не пророссийские.

Я ВЫСТУПАЮ ОДНОВРЕМЕННО ЗА ОТСТАВКУ ТИМОШЕНКО И ЗА СОХРАНЕНИЕ НЫНЕШНЕЙ КОАЛИЦИИ Вы неоднократно высказывались о том, что Юлия Тимошенко должна уйти в отставку, потому что не признает результаты выборов, называя их сфальсифицированными. Другие считают, что она просто должна уйти в отставку, потому что страна избрала нового Президента. Какое отношение имеет избрание Президента к правительству и должности премьера? Если власть признает, что она не в состоянии обеспечить демократический избирательный процесс, то должна уйти в отставку. Юлия Тимошенко должна прекратить бороться сама с собой. Как говорят, крестик снимите или трусы наденьте...

Да, с формальной точки зрения, после избрания нового Президента правительство не должно подавать в отставку.

Но лично я считаю, что необходимо новое правительство, потому что это правительство неэффективно, и вскоре будет просто экономическая катастрофа. Это обязательно произойдет, если у нас и дальше будет проводиться такая экономическая политика. Я не слышал и не видел еще ни одного экономиста, который положительно высказался бы о нынешней экономической политике правительства! В то же время все больше экономистов говорят о вероятном дефолте. И не признавать неэффективность этого правительства – значит способствовать дальнейшему экономическому разрушению государства.

Придерживаюсь этого мнения – при том, что выступаю именно за нынешний состав коалиции. “Регионалы” являются нашими идеологическим оппонентами, и мне бы не хотелось, чтобы они свою «идеологию» внедряли через исполнительную власть.

Вопрос к вам как к руководителю Студенческой голодовки 1990 года. Станет ли когда-то, по вашему мнению, актуальным лозунг «Украина без Януковича»? Тогда у нас было более широкое виденье, чем у последующих политиков. Мы не выдвигали лозунгов в наших требованиях. Были прежде всего идеологические требования: отказ от подписания Союзного договора с Россией, перевыборы Верховной Рады, декоммунизация. И только пятым требованием была отставка главы правительства.

Цель – это не какая-то персоналия. Цель – это идея, которой мы хотим достичь. Персоналия – это лишь инструментарий. Нужна не только отставка кого-то, но и альтернатива. То есть проблема не в Януковиче, а в том, что нет альтернативы. Вот когда появятся депутаты, которые не будут отдавать свои карточки, вот не будут отдавать и все, – тогда есть шанс.

Но пока еще нет такой политической силы. И это самая большая проблема.

Что касается Януковича. Пережила Украина Кравчука, Кучму, Ющенко – и Януковича переживет.

Разговаривала Оксана Климончук