В БЮТ заявляют, что так или иначе заставят ВАСУ закрыть дело

Иск кандидата на пост Президента Украины, премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии об отмене результатов президентских выборов будет закрыт независимо от решения, которое примет коллегия судей Высшего административного суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

«Понятно, если суд откажет в этом ходатайстве (об отзыве иска Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН), то, не дождавшись этого, мы поступаем в соответствии с законодательством - истец выходит из зала, и там четко указано - автоматически закрывается дело», - сказал С.МИЩЕНКО.

Он объяснил, что независимо от решения коллегии судей ВАСУ, иск Ю.ТИМОШЕНКО будет закрыт.

«По ходатайству или по выходу из зала», - сказал С.МИЩЕНКО.