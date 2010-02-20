Коалиция Партии регионов с НУ-НСом в «черновом варианте» уже готова?

Составлен черновой вариант коалиционного соглашения между Партией регионов и блоком партий «Наша Украина - Народная самооборона».

Об этом сообщает еженедельник «Зеркало недели» (№ 6 (786) от 20-26 февраля 2010 г.) со ссылкой на свой источник.

По данным источника издания, по состоянию на вечер пятницы, 19 февраля, черновой вариант был передан председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ и членам фракции НУ-НС.

Вести переговоры с членами фракции НУ-НС будет депутат от Партии регионов, вице-спикер Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ, сообщил источник издания.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля председатель ВР В.ЛИТВИН попросил Совет коалиции на протяжении 10 дней предоставить все документы, которые подтверждают существование коалиции в парламенте, в частности 226 подписей народных депутатов.

По словам В.ЛИТВИНА, это необходимо сделать в связи со вступлением в силу Регламента ВР в качестве закона.

Как сказал спикер, если соответствующих документов не будет, то будет идти речь о формировании новой коалиции.

16 февраля заместитель председателя фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК заявил, что в подавляющем своем большинстве фракция блока “Наша Украина – Народная самооборона” выступает за продолжение существования в парламенте коалиции демократических сил.

19 февраля член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ сказал журналистам, что у НУ-НС нет достаточного количества голосов, чтобы фракция могла принять решение о вхождении в состав коалиции с Партией регионов.