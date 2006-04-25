МИД выясняет пострадали ли от взрывов в Египте украинцы

10:46, 25 апреля 2006
Политика
688

Сведения об убытых и раненых остаются противоречивыми

Министерство иностранных дел Украины выясняет, были ли украинские граждане среди пострадавших от взрывов на египетском курорте Дахаб возле Красного моря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, на данный момент отсутствует информация о пострадавших гражданах Украины вследствие взрывов в курортном городе Дахаб на Синайском полуострове в Египте.

Дело находится на контроле в Министерстве иностранных дел Украины и Посольстве Украины в Египте.

 

Напомним, три взрыва прогремели вечером в понедельник на курорте Дахаб. По предварительным данным источников в службах безопасности Египта, не менее двух взрывов были осуществлены смертниками. Однако окончательные выводы еще не сделаны.

Сведения об убитых и раненых также остаются противоречивыми. Официально на утро вторника говорится о 23 убитых и 62 раненых. Среди погибших трое иностранцев - россиянин, швейцарец и немецкий ребенок. Есть и данные, что число умерших иностранцев - 5. Ранены 42 египтянина и 20 иностранцев. Окончательно гражданство всех раненых не установлено. Сообщается о россиянке, а также о трех британцах, двух немцах, итальянцах и французах, по одному выходцу из США, Ливана, палестинских территорий, Израиля, Австралии и Южной Кореи. Есть упоминания о раненых из Грузии и Дании. 

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, по предварительной информации, распространенной компетентными органами АРЕ, вследствие взрывов погибли 22 человека, около 150 получили ранение. Продолжается операция по госпитализации пострадавших

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter