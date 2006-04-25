МИД выясняет пострадали ли от взрывов в Египте украинцы

Министерство иностранных дел Украины выясняет, были ли украинские граждане среди пострадавших от взрывов на египетском курорте Дахаб возле Красного моря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, на данный момент отсутствует информация о пострадавших гражданах Украины вследствие взрывов в курортном городе Дахаб на Синайском полуострове в Египте.

Дело находится на контроле в Министерстве иностранных дел Украины и Посольстве Украины в Египте.

Напомним, три взрыва прогремели вечером в понедельник на курорте Дахаб. По предварительным данным источников в службах безопасности Египта, не менее двух взрывов были осуществлены смертниками. Однако окончательные выводы еще не сделаны.

Сведения об убитых и раненых также остаются противоречивыми. Официально на утро вторника говорится о 23 убитых и 62 раненых. Среди погибших трое иностранцев - россиянин, швейцарец и немецкий ребенок. Есть и данные, что число умерших иностранцев - 5. Ранены 42 египтянина и 20 иностранцев. Окончательно гражданство всех раненых не установлено. Сообщается о россиянке, а также о трех британцах, двух немцах, итальянцах и французах, по одному выходцу из США, Ливана, палестинских территорий, Израиля, Австралии и Южной Кореи. Есть упоминания о раненых из Грузии и Дании.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, по предварительной информации, распространенной компетентными органами АРЕ, вследствие взрывов погибли 22 человека, около 150 получили ранение. Продолжается операция по госпитализации пострадавших