Томенко потребует «очистить БЮТ от депутатов, которые его дискредитируют»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО будет требовать от руководства БЮТ исключить из этой политической силы и из фракции в городском совете Павлограда депутатов, причастных к украинофобской деятельности.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, к сожалению, произошло так, что во время выборов 2006 года в органы местного самоуправления, во фракцию БЮТ попали некоторые люди, идеологически не разделяющие те принципы украинских и европейских ценностей, на которых стоит БЮТ.

Вице-спикер напомнил, что он был инициатором, чтобы во время президентской избирательной компании сделать все, чтобы минимизировать конфликтность внутри блока. “Вместо этого сегодня целесообразно начать оздоровление и очистку БЮТ от людей, дискредитирующих его деятельность, тем более, о необходимости такой чистки заявляла Юлия ТИМОШЕНКО”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Генеральную прокуратуру возбудить уголовное дело в связи с инициативой председателя наблюдательного совета ОАО «Павлограджилстрой» Игоря СЛЮНЬКОВА освободить от должностей председателя правления и более 10 менеджеров разного уровня за то, что они общались на рабочих местах на украинском языке и позиционировали предприятие как украинского производителя.

«Президент Украины считает, что оценку председателю наблюдательного совета «Павлограджилстрой» за его деятельность, связанную с дискриминацией по признакам языка и национальности, должны дать также политические деятели, политические силы и общественность. В частности, Президент ожидает такой оценки от БЮТ, штаб которой на выборах возглавлял И.СЛЮНЬКОВ», - отметила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.