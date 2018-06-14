Судный день: Тимошенко, “как простой человек”, просит объективности (фоторепортаж)

Свое первое заседание по делу “Тимошенко против ЦИК” Высший административный суд Украины начал с того, что отказал премьеру в требовании организовать прямую трансляцию рассмотрения иска. Правда обещают транслировать в прямом эфире заключительную часть заседания, когда будет приниматься окончательное решение.

Сама Юлия Владимировна, обосновывая свои исковые требования к ЦИК, заявила, что готова принять объективное волеизъявление народа. Прозвучало дословно такое: «Если все будет установлено, все будет всесторонне изучено и объективно, я приму то решение (решение суда - УНИАН), которое является волеизъявлением народа. Но я не могу принять двойные стандарты». В придачу премьер лично призвала судей ВАСУ к объективности: «Я прошу высокий суд быть максимально объективным в этом, потому что мы все живем в обществе, имеем разные связи, свои видения, мы имеем симпатии и антипатии, мы имеем влияния, взаимосвязи и взаимозависимость. Так построено общество», напомнила о высшей миссии суда в борьбе “за утверждение демократии, за утверждение честных выборов”, о событиях 2004 года и о способности Украины к “самоочищению”.

Премьер также заявила, что решение обратиться с иском по результатам выборов для нее было нелегким. «Я такой же человек, как и любой другой, и мне также тяжело преодолевать и эмоции, и амбиции, преодолевать в том числе плохие и хорошие настроения. Когда объявлены были эти предварительные результаты, как простой нормальный человек, я, возможно, могла отойти и сказать так, как это диктовалось многими сторонами, участниками этих выборов, могла отойти и сказать так: пусть будет так как будет, и пусть будет именно так, как хотят видеть те, которые таким путем добывают себе победу. Но я, как простой, рядовой человек, нашла в себе силы и дальше бороться за честность выборов...»

Интересно что даже в БЮТе не существует единого мнения, следует ли ожидать от ВАСУ честного судопроизводства. Так Сергей Власенко заявил журналистам, что пока не видит никакого предубеждения в позиции суда. Даже в отказе от прямой трансляции. “Суд решил абсолютно корректно все те ходатайства, которые рассматривались", - сказал нардеп. К этому Власенко прибавил, что к делу были приобщены дополнительные доказательства, которые предоставила Юлия Тимошенко, но не был привлечен у участию в заседании простой гражданин, который выразил соответствующее желание. Поэтому итог: "пока еще все корректно".

В то же время заместитель руководителя парламентской фракции БЮТ Сергей Соболев не исключает возможности обращения в Верховный Суд. «Все зависит от того, каким образом это решение будет сформулировано, то есть никто не исключает оснований для обращения в случае, если это будет нарушение административного кодекса...» Нардеп прекрасно помнит, что последние изменения в избирательном законодательстве определили именно ВАСУ окончательной инстанцией из рассмотрения всех исков относительно выборов. Он сам об этом напомнил прессе. Но «если брать мировую практику, то обращение в Верховный Суд отвечает мировой практике».

А вот лидер фракции БЮТ Иван Кириленко сегодня заверил, что блок имени премьера “покорится решению ВАСУ, каким бы оно не было”, и даже не вспоминал о каких-то дополнительных требованиях к судебному процессу.

И хотя критерии, по которым сторона истца планирует измерять честность и объективность суда, до сих пор не были озвучены ни одним представителем Тимошенко (не говоря уже о единой позиции БЮТ по этому вопросу), какое именно решение суда один из “дважды кандидатов президенты” будет считать справедливым, сегодня удалось услышать от самой Юлии Владимировны: “Если будут повторные выборы, а я верю, что если есть справедливость то они обязательно будут...”