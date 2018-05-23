Плюсы и минусы генерала Короля

Сегодня Президент Украины Виктор Ющенко, воспользовавшись правом, которое у него осталось даже после конституционной реформы, внёс в Верховную Раду Украины представление о назначении председателя Службы безопасности Украины. Глава государства остановил свой выбор на кандидатуре генерал-лейтенанта милиции Виктора Короля.

Справка УНИАН. В.Король родился в 1948 году в Черновцах. Закончил Киевскую высшую школу МВД СССР (1982 год) и в том же году Академию МВД СССР, юрист. Генерал-лейтенант милиции, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, член фракции "Наша Украина", член Совета партии “Народный союз Наша Украина”.

Напомним также, что Виктор Король - народный депутат Украины с марта 1998 года, был членом фракций НДП (в 1998 г.), СДПУ(о) (1999-2000 гг.), на сегодня - во фракции «Наша Украина». Прошел путь в правоохранительных органах от оперуполномоченного до начальника УМВД в Черновицкой области. Руководитель оперативной группы по задержанию особенно опасного маньяка-убийцы Оноприенко. Был первым заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины, а также заместителем министра внутренних дел.

Представление Ющенко вызывало определенное удивление у экспертов, обозревателей и самих „эсбеушников”. Король даже не рассматривался в таком качестве. Считали, что реальные кандидаты на пост председателя „конторы” - председатель службы внешней разведки Маломуж, еще один известный „службист” Вандин и нынешний и.о. руководителя СБУ Наливайченко.

Попробуем в режиме экспресс-анализа определить положительные и отрицательные стороны Короля - конечно, с личной точки зрения автора. Другой вопрос, как именно они могут повлиять на прохождение (или непрохождение) его кандидатуры через сессионный зал парламента. Для нынешнего парламентского большинства черное и белое полностью могут поменяться местами.

Плюсы

+ Король - известный и авторитетный следователь, который 30 лет отдал службе в органах милиции. Прославился успешным расследованиям кровавого „дела Оноприенко”, нескольких резонансных дел в Крыму и других регионах Украины, стал начальником Уголовного розыска МВД, потом заместителем министра „по следствию”.

+ Проявил принципиальность, подав рапорт об отставке с этого высокого поста по собственному желанию и лично объяснив Президенту Кучме, что уходит из-за авторитарных методов руководства, которые вводит министр Юрий Кравченко.

+ Стал „отцом” налоговой милиции, начав ее с нуля и наладив работу этого нового для Украины правоохранительного органа (правда, под чутким руководством одного из нынешних „столпов” Партии регионов Николая Азарова).

+ Получил разносторонний опыт парламентской работы как по профилю - в Комитете по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, - так и в бюджетном комитете. Хорошо зарекомендовал себя работой в первом составе следственной парламентской комиссии по расследованию дела Гонгадзе. Сумел филигранно сработать в роли главы следственной комиссии по расследованию банкротства банка „Украина”: через четыре года, в конце 2006-го, наконец опубликованы списки 150 самых значительных должников банка (правда, сомнительно, что с них удастся эти деньги собрать). А сам Король неоднократно отмечал, что фактов причастности премьеров - Лазаренко, Пустовойтенко и Ющенко - к разграблению огромных средств банка „Украина” установлено не было.

+ Сделал весомый взнос в победу на президентских выборах Ющенко, взяв на себя такой непростой регион, как родная Черновицкая область. За Ющенко отдали голосов 80 буковинцев. Король прошел и ожесточенную „Мукачевскую битву”. Есть основания считать, что в ходе Помаранчевой революции его авторитет повлиял на многих офицеров МВД и помог избежанию силовых сценариев развития событий.

+ Король считается искренним и убежденным национал-демократом.

Минусы

- Первый и самый важный минус кандидатуры Короля на должность председателя СБУ заключается в ее инородности „конторе”. Общение с офицерами СБУ убедило автора в том, что они просто ропщут на засилье выходцев из МВД. В частности, возмущение вызывало назначение на одну из ключевых должностей службы генерала милиции Москаля. На днях один из руководителей управления кадров СБУ после прихода документов о переводе в СБУ еще нескольких офицеров МВД подал заявление об отставке со словами „не допущу, чтобы моими руками Службу в „мусорник превращали”. Кстати, бывший начальник Киевского главка милиции Ярема после бесед с несколькими высшими офицерами СБУ очень серьезно задумался, идти ли ему в „контору”. Не исключено, что приход Короля еще больше дестабилизировал ситуацию в СБУ.

- Довольно существенно вредит Королю репутация „человека Порошенко”, основания для которой дали тесное многолетнее сотрудничество и личная дружба с демонизированным Петром Алексеевичем. Вместе с Порошенко Король побывал в Партии регионов, партии „Солидарность”, именно с ним вступил в блок Ющенко „Наша Украина”, а впоследствии - и в партии НСНУ (относительно свежая цитата из Короля: „У НСНУ нет своей стратегии, она стала неспособна идти впереди своего общества и продуцировать идеи, и теперь она, к сожалению, плетется за обществом”). После этого он не раз подвергался обвинениям, аналогичным изложенным в открытом письме тогдашнего генпрокурора Васильева: „Показательна Ваша позиция в ходе проверки фактов фальсификации Государственного бюджета, когда Вы вызывающе отстаивали явно незаконные действия председателя комитета по вопросы бюджета П.Порошенко, пренебрегая интересами государства и миллионов ее граждан”). Насколько известно автору, роковой удар по отношениям между Королем и Порошенко нанесло назначение на должность министра внутренних дел Луценко. На нее претендовал сам генерал, считая, что у всесильного тогда секретаря СНБОУ были все возможности пролоббировать именно его кандидатуру. После этого в нескольких интервью Короля прорывалась обида и на самого Ющенко, а министра Луценко он критиковал при малейшей возможности.

- В последние годы Король страстно желал возглавить „что-нибудь правоохранительное”. То он пишет законопроект о создании „Государственного комитета по противодействию коррупции”, прозрачно намекая, кому его возглавлять, то носится по всем инстанциям ВР, КМ и АП, а также по редакциям СМИ с концепцией „Национального бюро расследований”, которое так и не было создано. И, видимо, уже не будет.

- Подозревают, что выдвижению кандидатуры Короля способствовал его земляк-черновчанин, заместитель главы Секретариата Президента Арсений Яценюк. И это вызывает еще большее подозрения среди офицеров СБУ: ведь именно „киндер-сюрприз” украинской политики пообещал разобраться „кто на кого работает” в „конторе”, а затем устроить масштабные реформы, которые в трактовке Яценюка слишком похожи на элементарные кадровые чистки. Не станет ли Король инструментом этих чисток?

Каковы шансы на прохождение Виктора Короля через парламент? Как ни странно, они могут оказаться значительными, если парламентско-правительственная коалиция решит, что такое назначение способно окончательно парализовать работу чуть ли не последней структуры, которая еще продолжает хотя бы частично работать на Президента.

Николай Писарчук