Верховная Рада лишила Януковича депутатства
10:27, 19 февраля 2010Политика
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Проголосовали 248 народных депутатов
Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего решения проголосовали 248 народных депутатов из 428, зарегистрированных в сессионном зале.
Не голосовали за это решение фракция БЮТ и подавляющее большинство членов фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.
Полномочия В.ЯНУКОВИЧА были прекращены в связи с поданным им соответствующим заявлением.
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