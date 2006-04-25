Рейтинг Буша в США упал до рекордно низкой отметки

До рекордно низкой отметки опустился в США уровень популярности Президента Джорджа БУША.

Как сообщает NEWSru, обнародованные в понедельник данные опроса, проведенного службой Гэллапа по заказу телекомпании CNN и газеты USA Today, показали, что деятельность главы государства сейчас одобряют лишь 32% американцев. При этом 60% жителей США недовольны тем, как Дж.БУШ выполняет свои обязанности, а 8% - не имеют мнения по этому поводу.

Год назад, когда проводился аналогичный опрос, 48% американцев были удовлетворены работой своего Президента, а 49% - придерживались обратного мнения.

Прежде всего, отмечают исследователи, жители США недовольны политикой своей страны в отношении Ирака. Помимо этого, американцы обеспокоены значительным ростом в последнее время розничных цен на бензин.

Примерно две трети американцев (69%) заявили, что высокие цены на топливо для них болезненны, 28% респондентов сказали, что не очень волнуются по этому поводу, а 1% - вообще не смогли высказать на этот счет свое мнение.

В опросе, проводившемся с 21 по 23 апреля, приняли участие более 1000 совершеннолетних жителей США.