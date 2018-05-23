Закон об императивном мандате: депутаты-перебежчики стучатся обратно?

Несомненно, бютовец Анатолий Семинога – один из самых последовательных оппозиционеров в Киевсовете. С нынешней столичной властью он сражался не только морально, но и физически. Дошло до того, что Леонид Михайлович обвинил Анатолия Ивановича в том, что тот будто бы прокусил ему палец. Споры в Киевсовете ждут своего продолжения, однако вступивший в действие закон об императивном мандате, ограничивший право депутатов местных советов оставлять ряды политической силы, по спискам которой он избирался, может значительно изменить силы в столичной власти. О том, к чему все это приведет, мы и поговорили с депутатом Семиногой.

– Анатолий Иванович, как Вы лично оцениваете закон об императивном мандате?

– Вчера Президент подписал закон, а сегодня он опубликован в средствах массовой информации. Это говорит о том, что с сегодняшнего дня он вступил в силу в нашем государстве. И я лично как депутат со стажем, оппозиционный депутат, приветствую такой шаг. Считаю, что в нынешних условиях без его принятия закон о выборах в местные советы по партийным спискам не имеет никакого смысла, ведь депутаты должны нести ответственность перед своими избирателями.

– Как повлияет принятие закона на расстановку в Киевсовете? – Принятие Закона приведет к изменению большинства как в Киевсовете, так и в районных советах в других областях и городах. Отныне большинство, которое будет формироваться в местных советах, станет отображать общественные настроения избирателей. Ведь люди голосовали за определенные силы, которые шли на выборы со своими политическими программами, а депутаты разменяли доверие людей. Принятие закона все меняет. А потому то большинство, что сформировано сегодня в Киевсовете по коррупционным схемам, будет переформатировано и приведено в состояние, которое было отражено во время выборов голосами наших избирателей. Новое большинство начнет служить уже не собственным интересам, а станет исполнять свои программы, с которыми депутаты шли на выборы. Большинство Черновецкого будет просто уничтожено.

– Из вашей фракции ушло четырнадцать человек. Что будет с ними? – Люди, которых он купил либо за киевскую землю, либо за должности в городе, просто будут лишены депутатских мандатов и начнут заниматься какими-то другими делами, а на их место придут люди, готовые честно служить. Ведь теперь человек, который нарушил линию партии, может лишиться мандата. Но если депутат совершил ошибку и готов вернуться, он должен написать заявление с просьбой принять обратно во фракцию. Фракция решит, принимать его или нет. Если нет, то на место этого депутата придет другой человек.

– Есть уже желающие вернуться? – На сегодня у нас имеется два заявления с просьбой принять обратно. Я не хотел бы называть имена этих людей заранее, чтобы не ставить их в неловкое положение. Но, думаю, на этой сессии, в четверг, данные заявки будут оглашены, также уверен, что до сессии таких заявок будет намного больше. Раньше господин Черновецкий дурил голову этим депутатам, говоря, что Президент никогда не подпишет закон. Но сегодня он вступил в силу, и аргументов, чтобы дурить головы депутатам, у него нет.

Желание вернуться во фракцию есть абсолютно у всех депутатов, вышедших из фракции, – никому не хочется лишать себя депутатского мандата. Я уверен, что практически все они обратятся к нам с просьбой о возвращении. Мы, правда, не проводим переговоры с ними, так как считаем, что каждый должен решить свою депутатскую судьбу.

– Или недепутатскую? – Можно и так сказать. За этими избранниками стоит партийная организация, которая насчитывает более двадцати тысяч членов партии в Киеве. И каждый из них достоин стать депутатом. На каждое депутатское место есть очень много претендентов – у нас сто двадцать кандидатов в депутаты.

– В таком случае, когда картина поменяется, снимет ли новое большинство с должности секретаря Киевсовета Олеся Довгого? – Да, Довгий проводит сессии с грубым нарушением и регламента и законов Украины. Он проталкивает решения с политическим цинизмом, лоббируя собственные интересы, а не интересы киевлян. Поэтому вопрос о пребывании Довгого на этом посту рано или поздно встанет. И насколько я знаю, у него уже есть два предупреждения от депутатского корпуса о нарушении регламента работы Киевсовета. Однако я не думаю, что отстранение господина Довгого – проблема, которую необходимо сегодня ставить в первую очередь. Сегодня есть более актуальные вопросы. Это, в первую очередь, тарифы, которые Черновецкий поднял в три с половиной раза. Второй вопрос – о приостановлении дерибана киевской земли. Решим эти задачи, потом будем вести речь о внутренней работе.

Антон Зикора