Президент уже собрал деньги на новый саркофаг

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о договоренности начать строительство нового объекта “Укрытие” на ЧАЭС летом 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

По его словам, за последние годы была проведена хорошая работа и собрано более 1 млрд. долларов средств для строительства нового саркофага. Президент отметил, что это главный проект, к которому шли 6 лет. “Убежден, что летом мы выйдем с вами, чтобы сделать закладку бетонного “Укрытия”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что этот проект должен быть завершен до 2010 года, и его стоимость будет составлять 1 млрд. 900 млн. долларов США.

Президент также отметил, что кроме объекта “Укрытия”, планируется построить новое хранилище для жидких и твердых ядерных отходов, которые не являются ядерным топливом.

Справка УНИАН. Новый защитный саркофаг будет сооружаться над разрушенным в 1986 году реактором ЧАЭС.

Нынешний объект «Укрытие» был спроектирован и построен на протяжении 7 месяцев в условиях высокого уровня радиации. Многие несущие конструкции саркофага опираются на сохранившиеся фрагменты разрушенного блока, большинство строительных конструкций устанавливались дистанционно, что не обеспечивало необходимой точности их примыкания.

В мае 2005 года страны-доноры Чернобыльской атомной электростанции обязались выделить около 200 миллионов долларов на строительство нового безопасного саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком станции. Международным чернобыльским фондом "Укрытие", в который входят 28 стран, управляет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Общий объем собранных им средств уже достиг 1 млрд. дол.

В финансировании проекта принимают участие страны "большой восьмерки", Евросоюза и Украина.