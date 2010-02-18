ГПУ тайно закрыла дело о взятке в 86 миллионов Лазаренко от Тимошенко?

Бывший заместитель генерального прокурора Николай ОБИХОД утверждает, что 12 марта 2008 года Генпрокуратура тайно закрыла уголовное дело в отношении экс-премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО в части получения им взяток на сумму 86 млн. долл. от супругов ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодня, как стало известно, 12 марта 2008 года Генпрокуратура Украины тайно закрыла уголовное дело против П.ЛАЗАРЕНКО в части получения им взяток на сумму 86 млн. долл. от супругов ТИМОШЕНКО и скрыла это свое решение от общественности», - сказал Н.ОБИХОД.

При этом он отметил, что главным аргументом для закрытия дела П.ЛАЗАРЕНКО стало закрытие уголовного дела в отношении ныне действующего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и бывших руководителей компании ЕЭСУ.

Продолжая тему, Н.ОБИХОД выразил возмущение пассивной позицией государственных органов в вопросе возвращения в Украину арестованных за границей финансовых средств П.ЛАЗАРЕНКО.

«Выборы уже состоялись, и этот вопрос снова становится актуальным, особенно накануне приезда в ближайшее время в Украину делегации Министерства юстиции США для переговоров о совместной работе в судебных процессах в Америке для отчуждения у П.ЛАЗАРЕНКО арестованных на счетах 280 млн. долл.», - сказал Н.ОБИХОД.

При этом он выразил сожаление, что до сих пор ни Ю.ТИМОШЕНКО, ни руководство Генпрокуратуры не ответили на поставленные им вопросы – за что и на каком основании со счетов компании Ю.ТИМОШЕНКО и ее мужа Александра через счета бывшего партнера П.ЛАЗАРЕНКО Петра КИРИЧЕНКО была перечислена выше названная сумма – 86 млн. долл.

Кроме того, Н.ОБИХОД отметил, что в американских судах, которые рассматривают дела П.ЛАЗАРЕНКО, используется письмо, подписанное 2 апреля 2008 года генпрокурором Александром МЕДВЕДЬКО в адрес украинского адвоката П.ЛАЗАРЕНКО Марины ДОЛГОПОЛОЙ о закрытии Генпрокуратурой уголовного дела по получению П.ЛАЗАРЕНКО 86 млн. долл.

По словам Н.ОБИХОДА, экс-премьер и его адвокаты, таким образом, используют это письмо как подтверждение того, что Украина не может претендовать на эту сумму.

В результате, как отметил экс-замгенпрокурора, это дает основание адвокатам П.ЛАЗАРЕНКО утверждать в американских судах, что украинское правительство не имеет к нему других материальных претензий, кроме 14 млн. 864 тыс. 134,35 долл.

В то же время Н.ОБИХОД выразил надежду на то, что новый Президент Украины «поставит на особый контроль вопросы о возвращении этих денег».

Отвечая на вопрос, насколько реально сегодня в законном порядке возобновить уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и П.ЛАЗАРЕНКО в Украине, Н.ОБИХОД сказал: «Законодательная база есть. Ничего не мешает возобновить эти дела в соответствии с требованиями закона (специалисты знают, как это делается). Я думаю, для этого есть все основания».