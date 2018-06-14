Для кого “медовый месяц”, а для кого – “пропало все”

ВНАЧАЛЕ СТА ДНЕЙ

Граждане Украины, которые голосовали за Януковича, и те, которые за него не голосовали, должны дать ему возможность выполнить его предвыборную программу... 100 дней новой власти в большинстве стран принято называть “медовым месяцем” отношений этой власти и народа. Эти 100 дней – впереди, но «медовым месяцем» я их назвать не могу. Еще не высохли чернила под протоколом ЦИК об избрании Виктора Януковича Президентом Украины, но стоны в стиле «пропало все» слились в хоре самоперепуганных «нашествием донецких». А тех, кто прочит Украине при В.Януковиче проблемы, – не перечислить.

Манипулятивные претензии Попробуем рационализировать претензии к Януковичу и его команде. Большинство из них, по моему мнению, – манипулятивного и психосоматического характера.

Одна из них – якобы «сниженная легитимность» президентства В.Януковича. Каковая, мол, заключается в том, что выиграл он «лишь» в 10 регионах и что за него проголосовало менее половины избирателей, которые приняли участие в голосовании.

Это откровенная манипуляция. Важно понимать: такие «доказательства сниженной легитимности» навязывают обществу те, кто и желает эту легитимность снизить. Административно-территориальный раздел Украины не имеет никакого отношения к конституционно закрепленному за всеми гражданами Украины ровному избирательному праву. Манипуляторы не могут не понимать этого. Тогда какова цель манипулирования? Формально, чтобы «доказать»: «нужно сшивать разделенную выборами Украину». Но «сшивать» как? Это «сшивание» они представляют как необходимость поиска компромисса с политическими силами, которые проиграли выборы.

Никто не против компромисса? Но разве возможен настоящий компромисс с теми, кто воспринимает тебя не как оппонента, а как врага? Кто строил избирательную риторику на «зэках» и «бандитах», а в настоящее время заявляет о «криминалитете, который рвется к власти»? Кто твою собственную готовность к компромиссу считает не своей силой, а слабостью?

Еще говорят, что легитимность В.Януковича якобы «снижена», учитывая полученное им количество голосов. Это чистая манипуляция. В мировой политической истории было, и не раз, когда избранный глава государства получал меньшее количество голосов, чем В.Янукович, или похожее количество. Избранный в 2003 году президентом Армении Роберт Кочарян получил 49,8% голосов избирателей. Президента Исландии Олавура Гримссона избрали в 96-ом 40,9% избирателей. А президент США Билл Клинтон выиграл в 92-ом году выборы с 43% голосов. Никто не выдвигал им претензии в якобы «низкой легитимности». Все они по мере сил и способностей впоследствии служили своим странам, заслужили благодарность своих граждан.

Азы демократии: граждане Украины, которые голосовали за В.Януковича, и те, которые за него не голосовали, должны дать ему возможность выполнить его предвыборную программу – это и станет единственным критерием его последовательности, эффективности. К тому же те, кто за него не голосовал, должны понять и принять выбор большинства. Они имеют право защищать свои гражданские права, но при этом не зариться на права других. Следует стремиться именно к такой политической культуре.

Среди претензий к В.Януковичу, преимущественно, по моему мнению, психосоматического характера – позиции относительно газотранспортного консорциума, истории Украины, языковой политики, будущего ЧФ РФ, государственной политики в сфере наград.

Тигипко говорит то же Что касается газотранспортного консорциума. «Трубу заберут!» – в пароксизме страха едва не кричат одни. «Янукович изменит закон, по которому ГТС Украины запрещено приватизировать», – пугают себя другие. Третьи хотят референдума относительно будущего ГТС Украины. Ст. 74 Конституции Украины прямо запрещает референдумы только относительно налогов, бюджета и амнистии – поэтому конституционных препятствий референдуму не существует. Конечно, пока дело не доходит до абсурда. Например, я еще не слышал голосов, что трубу выкопают и вывезут.

Но в настоящее время В.Янукович (и В.Ющенко на последней пресс-конференции в этом абсолютно прав) лишь повторяет тезисы собственных предвыборных выступлений. Недавно, 13 февраля, он заявил, что считает оптимальным привлечение к консорциуму России как производителя газа и европейских стран-потребителей.

Интересно, что похожие позиции найдем не только у Януковича, но и у его конкурента на выборах Сергея Тигипко. Вот цитата из книги Тигипко «Украина: проект развития»: «ГТС как священная корова – тезис для любителей популистских лозунгов. К сожалению, самостоятельно содержать газовую инфраструктуру Нафтогаз не в состоянии, речь идет уже не о модернизации, сколько о средствах, необходимых на текущий ремонт ($500–600 млн.)... Необходима срочная реформа госкомпании, выделение транзитной составляющей, привлечение пула из российских и европейских компаний, приватизация трубы или создание сбалансированного консорциума по управлению ею».

Я понимаю, что многие из тех, кто голосовал в первом туре выборов за Тигипко, его тексты читали, вероятно, поверхностно. Идея газотранспортного консорциума «витает в воздухе». Как его будут создавать, если его вообще будут создавать? Закон изменять не нужно, ведь ГТС не выставляют на приватизацию. Будут международные переговоры, и это – сложные переговоры. Иначе говоря, есть предмет для дискуссии, из которого делают предмет истерики. Но давайте посмотрим вот на эту динамику: компания «Северный поток» (Nord Stream AG) на официальном сайте сообщает, что 20 октября 2009 года разрешение на строительство газопровода дает Дания, 5 ноября 2009 года – Швеция и Финляндия, 12 и 28 декабря 2009 года – Германия. Вот мнение Януковича в «Большой политике с Евгением Киселевым» 5 февраля 2010 года: «Мимо Украины стали строить газопроводы – “Северный поток” и “Южный поток”. Мы потеряли доверие наших партнеров – России и Европы. Они стали думать, как выстроить политику более надежных поставок газа в Европу. Цена трубы большая тогда, когда эта труба с газом. А если нет газа, зачем эта труба нужна?»

Еще один пример определенного совпадения позиций Януковича и Тигипко – вступление в НАТО. Янукович: “Если возникнет вопрос вступления Украины в НАТО, он будет решаться на всеукраинском референдуме”. Тигипко: «Отношения с НАТО нужно ограничить партнерством».

Черноморский флот О ЧФ РФ... 17 февраля Ющенко заявил, что продление срока пребывания российских моряков – не больше не меньше, чем «политика продолжения срока колонизации».

Я бы понимал, если бы о выводе ЧФ РФ в Новороссийск твердили те, кто последние пять лет тяжело работал, создавая новые рабочие места в Севастополе вместо тех, которые в настоящее время обеспечивает флот России. К сожалению, ужасу нагоняют бездельники, которые являются «профессиональными патриотами», которые хотят втянуть в эмоции «собственного» избирателя. 15 февраля Б.Колесников сказал: «Социальная ситуация в стране ужасная, а мы говорим о флоте за семь лет до окончания аренды». «Регионал» Л.Кожара озвучил намерение увеличить стоимость аренды базы в Севастополе, которую будет платить Россия.

Не только Бандера с Шухевичем, но и Гречко с Малиновским Тема истории Украины... Проблема в том, что прежняя власть навязывала нам ее уродливый, искривленный вариант. Украина была не колонией, а совладельцем СССР. «Днепропетровск» Леонида Брежнева руководил Советским Союзом. Украина – страна-победитель во Второй мировой войне, в этом году будет праздновать 65-летие освобождения от гитлеровцев. И это повод задуматься, что если бы Красная Армия не освободила в 1944-ом Украину, нынешние поколения ее граждан в полном соответствии с расовой теорией Третьего рейха и «Майн кампф» были бы низведены до положения рабов.

В нашей истории найдется место всем, и мы не дадим России ее приватизировать. Украина – это и София Киивская, и собор Св. Юра, и Киево-Печерская Лавра. Это «великие украинцы» Григорий Сковорода, Тарас Шевченко, Николай Лысенко, Леся Украинка, Иван Франко, Василий Стус, а также Константин Паустовский, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Александр Куприн, Виктор Некрасов. Украина – это и митрополит Андрей Шептицкий, и шесть киевских митрополитов, казненных во время репрессий 30-х годов, включая и убитого в 1937 году во время допроса в Лукьяновской тюрьме митрополита Киевского Константина и погибшего в 1940 году в Харьковской тюрьме архиепископа Александра. Героями Украины будут признаны не только Степан Бандера и Роман Шухевич, но и генералы Андрей Гречко и Родион Малиновский.

Язык «Языковая проблема». И тут нужно определиться в содержании слов. Говорим об украинской нации как об этносе или как о гражданском обществе? Об этнических или о гражданских правах? 13 февраля В.Янукович заявил о необходимости принять законом Европейскую хартию региональных языков. Как бы не развивались события, если мы европейцы ХХІ века, то следует быть умеренными, искать компромисс, успокоить и тех, кто с перепугу считает, что «все будет по-русски», и адекватно ответить на запросы избирателя Партии регионов, а шире гражданина Украины юго-восточных регионов государства. То, что проблему языковой политики зафиксировала не только Партия регионов, доказывает и такая цитата из вышеназванной книги Тигипко: «Русскоязычные граждане Украины должны перестать чувствовать психологическое давление со стороны власти. Необходимо остановить процесс закрытия российских школ. Нужно исправить ситуацию, когда в Ровенской, Тернопольской и Киевских областях нет ни одной школы, где преподавание ведется на русском языке. Целесообразно отменить обязательное титрование и дублирование фильмов российского производства на украинском языке. Действующую норму следует сохранить только в отношении фильмов, произведенных в других, кроме РФ, странах».

Сигнал для Тимошенко

Но давайте без иллюзий. Те, кто захочет раздувать противоречия внутри страны, будет это бессовестно делать – «забыв», что еще вчера требовал «сшивать Украину».

Чтобы «сшивать Украину», не нужно даже общаться с такими политиками, а тем более искать с ними компромисс. Нужно обращаться к народу, действовать от имени народа и для народа. И для этого у новой власти, наверно, есть не 100 дней, а меньше. Чтобы продемонстрировать действие, тридцати семи конституционных полномочий главы государства – на первое время достаточно.

Но для начала должна уйти старая власть.

Да, действующая Конституция не предусматривает, чтобы премьер Тимошенко сложила полномочия перед новым главой государства. Но она могла бы это сделать. Вместо этого вся страна и весь мир видят, как госпожа Тимошенко всячески держится за власть – вместо того, чтобы дать возможность новой власти зарекомендовать, проявить себя.

При этом все понимают, что многочисленные поздравления мировых лидеров Януковичу – четкий сигнал ей: «Время уходить». Но она не уходит. Вся страна – свидетель слов, мол, «не оставляю экономику один на один с кризисом». И в то же время Тимошенко продолжает борьбу за президентство, которая сопровождается выступлениями ее соратников: мол, не забудем, что должность руководителя правительства в нашей стране намного важнее и более влиятельна, чем президентская. Искать логику, спрашивать, почему же госпожа Тимошенко так хочет «неэффективной президентской должности» – так же бессмысленно, как и задавать себе вопрос относительно политической последовательности депутатов «Нашей Украины – Народной самообороны», которые своим лидером желают видеть Арсения Яценюка, политика, что во время избирательной кампании выступал за членство Украины в Едином экономическом пространстве России, Беларуси и Казахстана.

Обществу нужен аудит Кабмина

Газотранспортный консорциум, гуманитарная политика, ЧФ РФ, «сниженная легитимность» – все это, к тому же, спецоперации в части мобилизации собственного электората. В последние дни к ним прибавилось втягивание «регионалов» в «дискуссию» по поводу будущей парламентской коалиции. Важно понимать, что все это для того, чтобы «занять руки», отвлечь внимание, не дать сосредоточится на главном. А это главное для новой власти – доказать свою эффективность в сравнении с властью, которая уходит. Построить выразительную, последовательную политическую линию.

Возможно, не дать «регионалам» выделить главное и является целью этих спецопераций? А главное – то, в каком состоянии старая власть передает страну новой? Может, старая власть готовится к аудиту и «зачищает концы»? Да, необходим не просто акт приема-передачи дел, нужен исчерпывающий аудит действий власти, которая уходит. В каком состоянии Казначейство, золотой запас государства, Госкомрезерв и т.д.? Куда «разошлись» деньги МВФ, которые брала «она», а отдавать всем нам? Возможно, это была клевета на госпожу Тимошенко, что избирательную кампанию она провела на деньги МВФ? Осуществлялись ли нецелевые расходы государственных денег, их разворовывания?

Обществу нужна выразительная и беспристрастная информация, потому для объективности нужен серьезный аудит. Аудит не просто Контрольно-ревизионного управления Кабинета Министров Украины, результаты которого наши «мастера возможного», очевидно, объявят заангажированными, а объективный международный аудит, заказанный не менее чем двум компаниям из так называемой мировой «большой четверки», – PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young или KPMG. И публичное оглашение результатов аудита перед народом Украины. У многих могут исчезнуть иллюзии, в каком состоянии приняла Украину новая власть. И только после проведения международного аудита новое правительство может приступать к выполнению своих обязанностей.

Ближайшие 100 дней – это и время начала выполнения новой властью своих предвыборных обещаний. Тех, выполнение которых должно убедить и сторонников Виктора Януковича, и тех, кто голосовал против него, и разочарованных в украинской власти в целом. В условиях тотального противодействия тех, кому успех нового главы государства, мягко говоря, совсем не нужен, будем рассчитывать на то, что волевые качества нового руководства не были занижены пропагандой его врагов.

Вячеслав Пиховшек