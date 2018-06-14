Куда повернется внешний вектор Януковича?

В своих выступлениях после второго тура президентских выборов и объявления результатов Виктор Янукович не обошел и будущего внешнеполитического вектора Украины. “Мы – мост между Западом и Востоком... Наша экономика тесно интегрирована с экономикой России и стран СНГ и становится все более интегрированой с Западом... Мы продолжим работу относительно подписания соглашения с ЕС в рамках европейской политики добрососедства и программ экономической помощи... Приоритетными для нас будут отношения с Россией и СНГ. Наши страны тесно связаны – экономикой, культурой, историей. Наши хозяйственные комплексы дополняют друг друга. Эти преимущества необходимо использовать ради наших народов”, – провозглашал Янукович в обращении к украинскому народу.

Как изменится внешняя политика Украины с приходом Януковича к власти, мы спросили у экспертов.

Борис Тарасюк, министр иностранных дел Украины в 1998– 2000, 2005–2006 гг., народный депутат (НУ–НС): ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА БУДЕТ БОЛЬШЕ ПОДЧИНЕНА ПРИХОТЯМ КРЕМЛЯ Заявления, которые звучали на протяжении периода, когда Янукович был в оппозиции, и первые заявления после объявления его победителем во втором туре, не дают оснований для оптимизма. Подтверждаются мои прогнозы, что внешняя политика будет по большей части подчинена Кремлю, что может привести к повторению Кучмы-2. Думаю, все будет сделано для того, чтобы разрушить достижения многих лет сотрудничества с НАТО, я уже не говорю о членстве, которое законодательно закреплено, против чего выступает Янукович, а глава государства должен быть образцом выполнения законов.

Янукович заявляет, что он - за участие в газотранспортном консорциуме, за то, чтобы Россия получила доступ к нашей ГТС, что, кстати, противоречит закону, который запрещает передачу в собственность любой формы нашей газотранспортной системы. Кроме того, он объявил перед вторым туром, что готов помочь России строить газопровод в обход Украины “Северный поток”. Это иначе как неадекватностью нельзя назвать. Это подрыв наших возможностей как крупнейшей газотранзитной страны.

ЕС будет продолжать предлагать Украине активное участие в программе Восточного партнерства. Наши сторонники и друзья в Евросоюзе, которые поддерживают членство Украины в ЕС, и дальше будут настаивать на том, чтобы ЕС пошел навстречу Украине, особенно в контексте завершения в этом году переговорного процесса относительно соглашения об ассоциации. Те, кто прохладно относятся к возможному членству Украины в ЕС, прежде всего Германия, Франция, с радостью будут потирать руки, потому что отпадет такой болезненный для них фактор как ответ на концептуальное отношение Европейского Союза относительно будущего членства Украины. Кроме того, “регионалы” помогают этим странам в попытках ухудшить атмосферу взаимоотношений между Украиной и ЕС. Имею в виду недавно внесенные два законопроекта депутатом-“регионалом” Смитюхом, которые предусматривают денонсацию соглашения о реадмиссии. А это будет означать в ответ разрушение пакета, в котором находится соглашение об упрощенном порядке оформления виз для украинских граждан. Если ЕС денонсирует соглашение, тогда нужно забыть о тех переговорах, которые сейчас ведутся относительно безвизового режима Украины.

Прогнозирую очень опасные тенденции во внешней политике Украины, которые будут больше подчинены прихотям Кремля, чем национальным интересам Украины.

Если бы Партия регионов не хотела видеть Порошенко в должности министра иностранных дел, она бы не поддержала его кандидатуру. Но в то же время в ней есть свои господа, которые, очевидно, будут ожидать бонусы за свое пребывание в оппозиционном правительстве министрами иностранных дел.

Григорий Перепелица, доктор политических наук, профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко: ДРЕЙФ В СТОРОНУ РОССИИ ПРИВЕДЕТ К ПОТЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Заявления Януковича свидетельствуют о том, что будет попытка изменить внешнеполитический курс страны, избранный с получением Украиной независимости и государственного суверенитета. Этот курс будет развернут с европейского направления на пророссийский.

С избранием нового Президента есть довольно большая угроза возвращения Украины в российскую орбиту. О таком возвращении в зону российской сферы влияния свидетельствует и акцентирование на таких проектах, которые уже давно умерли, – например, ЕЭП. А также пролонгация Черноморского флота, блокирование НАТО, вообще снятие из порядка дневного вопроса членства Украины в НАТО.

Заявляют, что Украина будет развивать отношения с ЕС, но только в рамках политики соседства. Это, собственно, тот вопрос, который уже снял сам ЕС, когда в прошлом году предоставил Украине такую инициативу, как Восточное партнерство, которая, хотя и отмечена в рамках политики соседства, но дает более широкий инструментарий именно для интеграционных процессов Украины в направлении Европы. ЦИК еще не объявил результаты голосования, а западные лидеры единодушно поздравили Януковича с избранием. Даже Президент РФ Медведев позже их поздравил Януковича. Очевидно, Запад устраивает такая ситуация, что Украина возвращается в сферу российского влияния. Запад изменился, он смирился с разделом Европы на две сферы влияния.

Расширение ЕС и НАТО в среднесрочной перспективе не рассматривается и, очевидно, Запад согласен зафиксировать статус-кво в Восточной Европе. Западные лидеры выносят из этого определенный позитивный момент, потому что Янукович не ставит вопрос о будущем членстве ни в НАТО, ни в ЕС. Это в принципе их устраивает. А Россию устраивает тем более. Таким образом, Украина уже не будет тем камнем преткновения в отношениях между Европой и Западом.

Относительно демократических ценностей. Международные наблюдатели зафиксировали демократичность выборов, это абсолютно удовлетворяет Запад. Запад может считать, что задача поддержки демократии выполнена, и на этом ставится точка. Народ демократическим способом избирает этих лидеров, а куда они разворачивают эту страну, это уже вопрос второстепененный.

На декларативном уровне будет демонстрироваться, что мы идем в Европу. Но для того, чтобы нам войти в ЕС, нам сначала “нужно” войти в ЕЭП, нам “нужен” таможенный союз с Россией и т.д. Это будет такая демагогия, которая должна прикрыть глаза Западу, чтобы он особо не обращал внимания на то, что здесь будет происходить.

К сожалению, перспектива грустная. Это результат не только изменений в Украине и России. Это изменения в самой Европе. Европа устала от расширения, и Европа, к сожалению, начинает руководствоваться больше собственными интересами, чем собственными ценностями. Это достаточно серьезный для нас вызов, потому что из-за этих ценностей и поднялся народ во время Оранжевой революции. Именно эти ценности Европа продвигала на постсоветском пространстве и на востоке Европы, выстраивая проект Большой Европы.

Украина сдала этот экзамен – тест на демократичность, тогда как Россия избрала противоположный путь. Но теперь оказалось, что интересы, связанные с теплом в Европе, которое обеспечивается российским газом, больше, чем, так сказать, существование демократии в Украине. Это очень досадно. Это большой вызов для нашей независимости, потому что дрейф в сторону России будет приводить к потере государственного суверенитета Украины и украинской государственности, при условии, если заявления, которые раздаются со стороны избранного Президента и его команды, будут реализованы.

Иван Попеску, народный депутат (ПР): МЫ ОБРАТИМ ВНИМАНИЕ НА ТАКОЙ ВЕКТОР, КАК КИТАЙ И ИНДИЯ

Внешняя политика Виктора Януковича будет прагматичнее. Экономический фактор будет иметь очень высокое значение. Национальные интересы заключаются в том, чтобы их обеспечить во всех направлениях. И мы это сделаем. Но без того, чтобы создавать себе лишних врагов или противников.

У нас нет врагов. У нас есть стратегические партнеры. Все наши соседи являются стратегическими партнерами. Это дает возможность сотрудничать как на восточном, так и на западном направлениях. У нас будут нормальные отношения и с Россией (это хороший рынок сбыта нашей продукции), и с ЕС, и со США.

Также мы обратим внимание на такой вектор, как Китай, Индия, другие страны, где сможем найти рынки сбыта нашей продукции. Нам нужно поднимать экономику.

Александр Сушко, научный директор Института евроатлантического сотрудничества: ЯНУКОВИЧ ПОДАРИТ РОССИИ ГУМАНИТАРНУЮ СФЕРУ

Все зависит от того, удастся ли Януковичу установить полный контроль над исполнительной властью. Невзирая на то, что он будет Президентом и будет иметь конституционное право вносить кандидатуру, например, министра иностранных дел, – много чего будет зависеть от конфигурации правительства или правительств, которые будут работать параллельно с ним. Если прогнозировать правительство однопартийное или полностью подчиненное “Регионам”, – это один вариант внешней политики. Если же это компромиссная коалиция между ПР и НУ–НС, то это несколько другая внешняя политика.

Важно, что Яункович в своей внешней политике будет пытаться определенным образом навести мостики туда, где у него не хватает достаточных позиций. Я имею в виду Брюссель и ведущие европейские столицы. Он чувствует, что может иметь там неплохие позиции и для этого будет стараться максимально развивать свои внешнеполитические контакты в этих направлениях. Не исключаю даже, что его первый визит будет в одну из столиц ЕС.

Он может пойти на определенные уступки РФ в раздражающих для нее вопросах. Но перейдет ли он определенную красную линию, которую нельзя переходить и которая помечает национальные интересы Украины? Думаю, он подарит России гуманитарную политику. Янукович не чувствует ментальной связи с тем пониманием Украины, которое было характерно для Виктора Ющенко и его окружения. Он вряд ли сможет проводить гуманитарную политику на принципах национального, украинского, патриотического, видения истории.

Позиция Януковича относительно НАТО может быть вполне приемлемой для России. Она заключается в том, что Украина в ближайшее время членом НАТО не станет. Тут Янукович говорит скорее о реальном положении вещей, чем о собственной политике. Для меня показательным было то, что во время интервью российскому телевидению он не сказал ничего о ревизии этого курса. А лишь сказал, что этот вопрос в настоящее время в таком виде не стоит и мы будем продолжать сотрудничать в нынешних форматах. В принципе это тот вариант, который мог бы устроить и Россию, и сторонников евроатлантической интеграции в Украине, которые ожидают от Януковича по крайней мере продолжения работы в тех форматах и с теми обязательствами, которые на сегодня есть.

Вопрос ГТС выходит за полномочия Президента. Слово “консорциум” пустое. Его можно наполнить чем угодно. Действует украинское законодательство, которое запрещает отчуждение газотранспортной сети. И вряд ли у Януковича есть желание войти в историю человеком, который отдал основной стратегический ресурс этого государства. С другой стороны, перспектива создания какого-то условно говоря консорциума будет использоваться в дипломатическом торге. Мы не знаем на сегодня, какую формулу газовых отношений будет предлагать Янукович, когда говорит о том, что нужно пересмотреть действующие соглашения. Намного важнее на первом этапе увидеть, что предлагается: возвращение ли к посредникам, возврат к той непрозрачной схеме, когда к рынок будут допущены компании, которые не имеют прямого отношения к добыче или транспортировке газа... Дальше все будет зависеть от конфигурации правительства, от того, кто будет осуществлять руководство собственно газовым бизнесом в Украине на государственном уровне. Я уверен, что идея трехстороннего консорциума, которая вроде бы предлагается при участии России и ЕС, не реалистична, она просто не интересует ЕС. Россию также не интересует такой трехсторонний проект, разве что третьей стороной будет выступать не ЕС как таковой, а под видом европейской стороны – определенные компании, которые частично или полностью контролируются Газпромом. В таком случае это Россию может устроить. Я не вижу заинтересованности России и ЕС в создании каких-то консорциумов. Такое впечатление, что эту тему вытащили из ящика 6-летней давности, а мир очень изменился и газовый бизнес в нашем регионе в том числе. Вытаскивать такие прожекты – это, по-моему, какие-то манипулятивные технологии, которые вряд ли могут быть реализованы. Я не прогнозирую, что в обозримом будущем Янукович или кто-либо другой осуществит шаги, которые приведут к отчуждению украинской ГТС.

Думаю, у Порошенко невысоки шансы остаться в должности министра. Потому что у Януковича есть свои люди, которых он хочет видеть на этом посту. Разве что Порошенко сделает значительный взнос в создание комфортной для ПР коалиции в Верховной Раде. Но, вероятно, и сам Порошенко не владеет таким серьезным ресурсом для влияния на депутатов. Первой называют фамилию Грищенко, посла в РФ, есть и другие, думаю, менее вероятные кандидатуры, например, Леонид Кожара, который на сегодня является министром иностранных дел в теневом правительстве Януковича. Опять же, много чего будет зависеть от конфигурации будущей власти. Если будет создана коалиция с НУ–НС, придется назначать человека компромиссного. Я больше склоняюсь к тому, что это будет лицо не одиозное, не связанное непосредственно с политическими лагерями.

Геннадий Удовенко, министр иностранных дел Украины в 1994-1998 гг.: УКРАИНА БУДЕТ ОТХОДИТЬ ОТ КУРСА НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ

Янукович в первой речи, когда объявили результаты выборов, в основном изложил принципы своей внешней политики: укрепление контактов с СНГ, активизация дел в СНГ. Непонятно, что такое СНГ... Украина не является членом этой организации. Она принимает участие в ее работе, но Верховная Рада не ратифицировала соглашение о членстве в СНГ.

Янукович говорил об углублении отношений с Россией. Это можно только приветствовать. Но руководствоваться нужно Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Ударение я делаю на слове “партнерство” – не нужно идти в фарватере России, ее внешней политики.

Он сказал, что будет выступать за активное участие Украины в переговорном процессе относительно создания европейской системы безопасности на основе предложений российского Президента Медведева. У меня остаются надежды: когда Янукович сядет в президентское кресло, если он хочет действительно быть Президентом Украины, а не губернатором России на Украине, что, может, некоторые свои постулаты он и пересмотрит и будет исходить из необходимости защиты в первую очередь национальных интересов нашего государства.

Я в свое время, будучи министром иностранных дел, “провозгласил” так сказать курс внешней политики Украины: национальные интересы прежде всего. Я говорил: “Нет вечных друзей и нет вечных врагов, вечными являются национальные интересы государства”. А мне Леонид Кучма звонит по телефону и спрашивает: “Что вы там говорите? Как это нет вечных друзей?” Я говорю: “Это не я. Это Черчилль сказал”. Мы должны на всех уровнях думать в первую очередь о национальных интересах нашего государства, а не продолжать ту политику украинской неполноценности, которая насаждалась в Украине на протяжении столетий.

В вопросе относительно членства Украины в ЕС был более-менее достигнут консенсус. Кстати, Янукович, будучи премьер-министром, активно выступал за членство Украины в ЕС. Но здесь, независимо от Януковича или кого-либо другого, нам нужно выполнять свои обязательства перед Евросоюзом, чтобы в перспективе стать членом ЕС. Речь Януковича является свидетельством того, что Украина будет отходить от курса на евроинтеграцию, я уже не говорю о евроатлантическом направлении.

Что касается НАТО, Янукович четко сказал, что участие Украины в НАТО будет решать украинский народ. Сегодня, безусловно, не время для проведения какого-то референдума. Нам нужно самим сначала разобраться, что мы хотим и чем НАТО поможет нашему государству.

Безусловно, Янукович будет формировать правительство своих сторонников, которые склоняются к его внешнеполитическому курсу.

Опрашивала Анна Ященко