У Литвина не видят оснований для перенесения инаугурации

Фракция Блока Литвина не видит оснований для переноса даты инаугурации новоизбранного Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции Игорь ШАРОВ.

Он напомнил, что парламент принял решение о проведении торжественного заседания для приведения к присяге новоизбранного Президента Украины 25 февраля. По словам И.ШАРОВА, «другого решения нет, и оснований для другого решения нет».

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла постановление о проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного Президента.

В тот же день кандидат на должность Президента Юлия ТИМОШЕНКО обжаловала в Высшем административном суде Украины решение Центральной избирательной комиссии, которым Виктор ЯНУКОВИЧ признан победителем президентских выборов.

17 февраля ВАСУ приостановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов и избрания В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

БЮТ уже зарегистрировал в ВР проект постановления об отмене решения относительно даты инаугурации.