Почему депутаты не давали спеть гимн Украины (фоторепортаж)
15:15, 06 февраля 2007
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Парламентская оппозиция делала вид, что блокировала трибуну, а коалиция – что хотела ее разблокировать. Именно так в течение нескольких часов депутаты начинали третью сессию ВР...
Парламентская оппозиция делала вид, что блокировала трибуну, а коалиция – что хотела ее разблокировать. Именно так в течение нескольких часов депутаты начинали третью сессию ВР.
Оппозиция предупреждала о своих планах заблокировать трибуну. А потому ожидалось, что большинство попробует ее разблокировать. Но на сегодня не было запланировано никаких принципиальных для последнего вопросов, потому большинство спокойно выжидало, пока спикера пустят к трибуне.
Трибуну защищали самые завзятые депутаты от БЮТ и Нашей Украины
Блокирование проходило слишком спокойно, у оппозиционеров было время на анекдоты
Но и им становилось скучно
Часть фракции Партии регионов послушно высиживала на своих местах
А вот ложа Нашей Украины была практически пустой
Остальные депутаты общались по интересами
часть – даже по бизнесовым
Правительственные чиновники во главе с Азаровым...