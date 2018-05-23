Почему депутаты не давали спеть гимн Украины (фоторепортаж)

Парламентская оппозиция делала вид, что блокировала трибуну, а коалиция – что хотела ее разблокировать. Именно так в течение нескольких часов депутаты начинали третью сессию ВР.

Оппозиция предупреждала о своих планах заблокировать трибуну. А потому ожидалось, что большинство попробует ее разблокировать. Но на сегодня не было запланировано никаких принципиальных для последнего вопросов, потому большинство спокойно выжидало, пока спикера пустят к трибуне.

Трибуну защищали самые завзятые депутаты от БЮТ и Нашей Украины

Блокирование проходило слишком спокойно, у оппозиционеров было время на анекдоты

Но и им становилось скучно

Часть фракции Партии регионов послушно высиживала на своих местах

А вот ложа Нашей Украины была практически пустой

Остальные депутаты общались по интересами

часть – даже по бизнесовым

Правительственные чиновники во главе с Азаровым...

Организовали личный прием депутатов

Лидеры оппозиционных фракций – Юлия Тимошенко и...

Вячеслав Кириленко тоже не тратили попусту время – встречались с журналистами

А вот фотографам...

И артистам хора им. Веревки, которые должны были исполнить гимн Украины, было совсем скучно...

Несколько часов они просто читали газеты