Яценюк предлагает назначить местные выборы на 31 октября

Лидер политической партии «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК внес в Верховную Раду проект постановления, которым предлагается назначить местные выборы на 31 октября 2010 года и проводить их по открытым спискам кандидатов в депутаты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, отметив, что проект постановления «О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2010 году (по открытым спискам кандидатов в депутаты)» зарегистрирован во ВР под номером 6077-1.

Лидер «Фронта перемен» считает, что в стране «должна состояться перезагрузка власти, и начинать нужно с власти на местах». «Выборы по нынешнему закону не приведут к обновлению власти. Поэтому нужно начинать с изменения избирательной системы - с перехода к открытым спискам кандидатов в депутаты», - убежден А.ЯЦЕНЮК.

В объяснительной записке к проекту постановления А.ЯЦЕНЮК отмечает, что, отменив свое постановление о назначении местных выборов на 30 мая 2010 года, ВР создала правовую неопределенность в деятельности органов местного самоуправления. Кроме того, такое решение парламента не отвечает Конституции в части установленных сроков избрания депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, выборы которых должны быть проведены в 2010 году. Такая неопределенность со сроками проведения местных выборов, отмечается в документе, негативно отображается на международном авторитете Украины, поскольку надлежащее функционирование местного самоуправления является одним из условий становления правового государства и формирования гражданского общества».

А.ЯЦЕНЮК считает необходимым проведение местных выборов по открытым спискам кандидатов в депутаты. Для этого политик предлагает внести на рассмотрение Верховной Рады согласованный проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов» (относительно введения на местных выборах открытых списков кандидатов в депутаты)». Кроме того, финансирование организации и проведение очередных местных выборов нужно предусмотреть в Государственном бюджете Украины на 2010 год, которого теперь еще нет.

Учитывая необходимость согласования и внесения на ее рассмотрение указанных законопроектов и сессионность работы ВР, А.ЯЦЕНЮК считает оптимальной датой проведения дежурных местных выборов 31 октября 2010 года.