Особенности национальной политики: битва за Украину начинается снова

Создать пропрезидентскую коалицию на базе политических сил, представленных в парламенте, без фракции БЮТ возможно лишь одним традиционным для нас способом – кулуарным. Сложно представить, что Президент В.Янукович готов подписать очередной Универсал национального единства с «Нашей Украиной», а, в сущности, с ее политическим лидером В.Ющенко... Могла ли выиграть Тимошенко после того, как изменила Ющенко? Выборы Президента в Украине завершились еще единодушной позицией экзит-полов. Победитель Виктор Янукович с удовольствием принял официальные поздравления ключевых лидеров мира задолго до официального оглашения результатов выборов Центральной избирательной комиссией. Это поразительный знак. Прежде всего для Юлии Тимошенко. Элиты Запада, США и РФ в этот раз были едины в оценках результатов выборов и состояния демократии в Украине. Всем нужна пауза для глобальной перезагрузки. В том числе и через «обнуление» геополитического маршрута Украины. Попытка быстро обменять хилую демократию на евроатлантическую квартиру, переложив ответственность за достижение необходимых критериев развития на европейский кондоминиум, провалилась. Потому мир глубоко обеспокоен перспективой продолжения даже судебной борьбы за власть в Украине. Нам четко заявили, что это серьезная угроза политэкономической стабильности государства, а следовательно и всем ее перспективам, включая жизненно необходимые очередные транши МВФ и технические кредиты РФ.

Шквал поздравлений Виктору Януковичу – это предупреждение Юлии Тимошенко о невозможности повторения 2004 года. Ее место – в оппозиции. Это плата за нереализованные, потерянные возможности Оранжевой революции. С другой стороны, она не должна допустить превращения «операции обнуления» в очередной геоисторический «кризис распада». Показательно и то, что настойчивые попытки заручиться поддержкой Запада на «время Я» с театральным эффектом провалились. Ведущие западные политологи, эксперты, журналисты – на стороне Януковича и его победы. Мировое правительство выписало ему «дружеский» вексель, реализовать который будет непросто.

Ключевую роль сыграли выводы европейских наблюдателей и уроки 2004-го. Наблюдатели единодушно заявили, что выборы в Украине прошли по высоким стандартам демократии, прозрачно и честно. Допущенные нарушения не имеют системного характера и являются следствием острой конкуренции между двумя лидерами. Небольшой разрыв в процентах свидетельствует скорее о либерализме штаба Януковича, который не мешал Юлии Тимошенко практически в безвыходных условиях наращивать рейтинг, чем каких бы то ни было серьезных подозрениях относительно фальсификаций.

Анализ уроков Майдана – отдельная тема. Однако главный из них – В.Янукович во второй раз избран Президентом Украины. При демократических условиях, в честном и открытом соревновании, при активной роли Президента В.Ющенко как гаранта проведения честных выборов. Создается впечатление, что все, кроме Ю.Тимошенко, хотели победы именно Виктора Федоровича.

Могла ли выиграть выборы Юлия Владимировна? Ответ негативный. И дело не в том, что она ответственна за социально-экономический кризис в Украине. Она изменила Виктору Ющенко, а победить Виктора Януковича имел шанс только он. Понятно, в союзе с бело-сердечным партнером. Через пять лет госпожа Юлия стала бы самым харизматичным Президентом Украины. Это был бы действительно триумф. Вместо этого имеем, вероятнее всего, закрытый «оранжевый проект». При одном условии: что Президент Янукович не откажется от демократического наследства и преданно будет отстаивать национальные интересы.

У Юлии Тимошенко был только «план А»: она – Президент. «Плана Б», как бы это ни было странно и смешно, не было. Это очевидно. Об этом свидетельствует и нескрываемая паника лидера и ее команды. Долго так продолжаться не могло. ЦИК действовал последовательно и прогнозируемо. Финал математически просчитывается. Последняя надежда штаба кандидата в Президенты Ю.В.Тимошенко – Высший административный суд – не возьмет на себя никакой политической ответственности. Никто из серьезных экспертов не осмеливается выделить ему отдельную роль в выборах 2010 года. Верховный суд законодателем изъят из процесса. Да и неприятный призрак 2004 года еще не оставил коридоров национальной Фемиды.

Нет также никакого сомнения, что инаугурация Президента Украины Виктора Януковича состоится с высокой точностью 25 февраля. В день Иверской Божьей Матери. Именно она будет покровительствовать в трудные времена новому, четвертому Президенту одной из крупнейших по территории стран Европы.

Перед политиком и, по совместительству, премьер-министром Юлией Тимошенко впервые появился чрезвычайный исторический вопрос: что делать? Теперь именно от ее действий зависит состояние национальной безопасности Украины, ее политическая, экономическая, социальная стабильность и способность к проведению прогнозируемой суверенной внешней политики. Если она публично признает себя побежденной, то имеет все шансы восстановить к себе доверие по меньшей мере западных элит. Если она подаст в отставку и предоставит возможность Виктору Януковичу взять на себя ответственность за развитие Украины, то сохранит свою политическую силу и рано или поздно возобновит диалог с национальными политическими и бизнесовыми элитами. Это едва ли не единственный шанс объединить разочарованный и растерянный оранжевый электорат. Правда, если Виктор Ющенко не бросит ей вызов. Хоть для этого ему нужно сделать почти невозможное: провести честный аудит своих ошибок, просчетов и осуществить свою личную реформу. Однако он этого пока еще не делает. Кроме признания самой большой ошибкой своего пятилетнего правления именно Ю.Тимошенко. Примем во внимание, что его политическая харизма в настоящее время достигла своего пика. Поэтому шанс есть.

Тимошенко готова к мегакоалиции с Януковичем, но отвечает ли это ожиданиям избирателя?

Другой путь для Юлии Владимировны – политическая вендетта: раздвоение власти, дорога на маргинес, в радикальный сектор политики. Именно такой, аварийный план сейчас реализует команда премьер-министра. Это угрожает не только очередным расколом Украины, но и может оказаться последней каплей в формировании необратимых процессов финансово-экономического кризиса. В конце 2009 года Украина достигла его дна. Потому в настоящее время крайне необходимы скорые, взвешенные, консолидированные действия всех политических актеров для эффективного ее преодоления. В частности и путем непопулярных реформ. А они неминуемы. Для этого нужно одно – предоставить все возможности Виктору Януковичу для реализации его программы и сто одного предвыборного обещания.

Конечно, премьер-министр Юлия Тимошенко видит выход из ситуации. Она как никогда корректна и готовая к мегакоалиции с Виктором Януковичом. Тогда из проигравшего кандидата в президенты она превращается в победившего премьер-министра. На первый взгляд, для национального интереса это значения не имеет. Но это только на первый взгляд. В действительности, такая мегакоалиция окажется еще более «больной», чем оранжевая коалиция времен Виктора Ющенко. И не только потому, что реально будет реализовываться социально-экономическая программа правительства, а Президент будет вынужден опять перейти в оппозицию. Это не отвечает позиции украинского избирателя. Невозможность обслуживать общественные потребности из-за непреодолимых идеологических конфликтов, экономической конкуренции и личностных амбиций сделает глубокий политический кризис еще более тяжелым и непредсказуемым. Все может закончиться внутренней войной, резолюцией об отставке правительства, импичментом Президенту.

Основным источником политической стабильности в Украине является парламентское большинство

Создать пропрезидентскую коалицию на базе политических сил, представленных в парламенте, без фракции БЮТ возможно лишь одним традиционным для нас способом – кулуарным. Сложно представить, что Президент В.Янукович готов подписать очередной Универсал национального единства с «Нашей Украиной», а, в сущности, с ее политическим лидером В.Ющенко. Особенно после раздражающих заявлений по чувствительным для национал-демократических сил вопросам. Потому такая коалиция будет не только недееспособной и неэффективной, она неминуемо будет вынуждать Виктора Януковича подписывать выгодные ей и невыгодные ему компромиссы и соглашения.

Ввиду этого, важно сделать вывод, что основным источником политической стабильности в Украине является политическое большинство в Верховной Раде. Не президент, не правительство, и не парламент в архитектуре Конституции 2004 года обеспечивают политический и системный баланс власти и формируют стратегию развития. Это функция политического большинства, которое формирует правительство и берет на себя политическую ответственность за развитие государства.

В современном парламенте политического большинства нет уже давно. Как нет ни стратегии развития государства, ни стратегии преодоления национального кризиса. Потому что нет четко определенного субъекта ответственности. Она размыта между парламентом, правительством, Президентом, судом, прокуратурой, милицией, олигархами. Поэтому неотложной задачей является сосредоточение политической ответственности в одном центре. Очевидно, что таким центром может быть только новоизбранный Президент. У него объективно есть шанс создать пропрезидентское политическое большинство в парламенте, причем за короткий промежуток времени – сразу после выборов и не позже первого года своего правления.

Парламентско-президентская или президентско-парламентская?

Это связано с тем, что Украина так и не стала классическим парламентско-президентским государством, где главная роль принадлежит премьер-министру (канцлеру). Сегодня в Украине сложилась полупрезидентская-полупарламентская форма политического правления. Если Президент сформирует парламентское большинство вокруг своей избирательной программы, то способ государственного управления реально окажется президентско-парламентским, поскольку влияние Президента на принятие всех государственных решений будет основным. В таком случае все необходимые и не определенные Конституцией политические функции Президента могут временно, до принятия новой Конституции, предусматриваться коалиционным соглашением. Если действующий премьер-министр не уйдет в отставку и ей удастся сформировать большинство вокруг своей политической программы, – получим парламентско-президентскую форму правления. Возникает опасный властный дуализм, который несет высокую вероятность глубокого институционного кризиса и, как следствие, углубления кризиса политэкономического.

Мы можем так и не перевернуть страницы национального учебника власти с двумя правящими президентами – Виктором и Юлей.

Поэтому более прогрессивной и, наверное, более стандартной для таких новых политических систем является все-таки президентско-парламентская форма правления. Речь идет о государствах так называемой молодой демократии, у которых нет традиционных и профессиональных парламентских политических партий, которые опирались бы на сознательного избирателя от политической нации. К тому же нужно принять во внимание, что недемократическим, реакционным фактором в политической системе Украины являются так называемые закрытые избирательные списки, которые, в сущности, уничтожили профессиональный законодательный корпус, и его зависимость от настроений и запросов избирателей. Именно они стали мощнейшим пусковым механизмом всеобъемлющей, фактически легальной, эшелонированной по всей вертикали власти коррупции. Именно они являются самой большой опасностью для представительской демократии в Украине, поскольку народ перестал быть хозяином своей власти, отдав императивный мандат на нее политбизнеспартиям.

Всего этого так и не смогла осознать команда действующего Президента Виктора Ющенко, которая развалилась сразу после парламентских выборов 2006 года. Поэтому его чувствительное для национального интереса поражение было скорее закономерным и прогнозируемым.

Единственный выход – досрочные выборы Верховной Рады

Отбросим тактику. Стратегически важно понять: объективные процессы глубокого национального кризиса ставят на повестку дня вопрос о выходе на траекторию устойчивого развития. Если не удастся подписать общий для всех элит общеукраинский пакт по преодолению кризиса национального развития, то единственным выходом из тупика являются внеочередные парламентские выборы. Высокие электоральные ожидания и реальные возможности Президента Виктора Януковича уже в ближайшее время осуществить ряд позитивных шагов дают ему шанс вырваться за пределы 50-процентного рейтинга и воспользоваться им для победы Партии регионов и ее союзников на досрочных выборах в Верховную Раду. Так действуют после победы своего лидера все без исключения политические элиты современных демократий, и не только. Однако отчасти такую возможность им дают национальные конституции, предусматривая проведение парламентских выборов сразу после президентских.

В 2012 году рейтинг Президента Януковича может быть самым низким. Это традиционно для партии власти, которая тогда только начнет исправлять ошибки, допущенные в постизбирательный кризисный период. И в 2012-м представительство ПР в парламенте, учитывая сплошную критику со стороны большого количества оппонентов, может быть самым низким. Может начаться быстрый кризис Президента. «Новые лица» будут желать всего и уже сейчас. Таким образом, только досрочные парламентские выборы обеспечат В.Януковичу стабильный мандат на пять лет. Однако и у этого варианта довольно много оппонентов, в частности и в Партии регионов. Кажется, что Юлия Владимировна действовала бы именно таким образом.

Штаб Виктора Федоровича считает наиболее перспективным «переформатирование» парламентской коалиции во главе с фракцией Партии регионов, которая подпишет соглашение с фракциями «Наша Украина» и Блоком Литвина. Премьер-министр, как истинный самурай, будет сопротивляться до последнего, обещая все и сегодня. В конечном итоге большой шанс на победу имеют прагматичные предложения Партии регионов. Они всегда побеждали. И вероятность создания такой коалиции достаточно высока, при условии что «Наша Украина», НРУ, УНП, УРП «Собор», ГП «Пора», «За Украину!» смогут объяснить это своей хоть и небольшой, но чрезвычайно чувствительной к переменам идеологических галсов группе электоральной поддержки. Кроме того, перед ними появляется непростое задание – выбрать лидера среди Виктора Ющенко, Арсения Яценюка и... Юлии Тимошенко.

В любом случае такая коалиция не сможет дать ответа на все вызовы времени и запросы общества. Потому она обречена быть переходной. В то же время это предоставляет растерянным и разочарованным оранжевым элитам идеальную возможность перегруппировки и восстановления сил. Потому лидеры БЮТ совершенно технологично призывают Юлию Тимошенко без промедлений перейти на другую сторону улицы власти – в оппозицию. Однако для этого Юлии Владимировне также нужная серьезная личная реформа и переосмысление своего поражения. В отличие от других, она это может сделать. Причем очень быстро, не ожидая, пока закончатся боеприпасы на ее полуразрушенной баррикаде.

Маловероятный вариант – создание «правительства национального доверия» на внепартийной и профессиональной основе. Больше всего оппонентов такого развития событий в окружении Виктора Федоровича. Задание такого правительства было бы простым: провести серию жестких реформ для стабилизации ситуации и выхода из кризиса. Эту сверхзадачу не сможет выполнить ни одно из партийных правительств. Ни сегодня, ни завтра. Президент Виктор Янукович мог бы подписать с таким правительством соглашение на определенный срок, не менее чем на шесть месяцев, в которм зафиксировать необходимые макроэкономические и социальные цели и показатели, которые правительство должно обеспечить за это время. Если через шесть месяцев правительство не сможет выполнить «контракт», он добровольно уйдет в отставку, а Президент назначит внеочередные парламентские выборы. До той поры действующий парламент не распускается, в нем создается антикризисное большинство. Именно так пытается действовать команда первого лидера мира «со стальной рукой в бархатной перчатке», стимулируя инициативу республиканцев по подписанию «контракта с Америкой» для консолидации электората вокруг одной программной платформы.

Как совместить евроатлантический и российские векторы?

Это реалистично. Опять же, при условии, что четвертый Президент будет действовать исключительно в национальных интересах, будет последовательно реализовывать государственную идеологию суверенного развития и защищать достижения свободы. Нужно каким-то образом свести конфликтные горизонты современной украинской действительности – евроатлантический и российский – в одну траекторную линию развития. Вероятнее всего, это может быть обновленная доктрина многовекторности Леонида Кучмы. При этом не стоит делать резких шагов, радикальных заявлений относительно решительного изменения геополитического маршрута, жесткого пересмотра, возможно, и не идеальных решений Президента В.Ющенко, вмешиваться в шаткую ментальную стабильность, по большому счету, единственного народа, который уже давно терпимо относится к проблемам истории и языка.

Для этого Президенту нужна хорошо подготовленная профессиональная и высокоинтеллектуальная политическая команда. В отличие от окружения, она всегда работает на его успех и на выполнение его программы. Это единственная возможность сделать украинскую власть конкурентоспособной. Именно так сегодня действуют лидеры европейских государств, США, России, Бразилии, Индии и даже Румынии и Болгарии. Ответы на цивилизационные вызовы глобального финансово-экономического кризиса, на угрозы национального развития и выход на новый трек прогнозируемого устойчивого развития могут дать только интеллектуалы совместно с прагматичными профессионалами-политиками. Если этого не произойдет уже в ближайшее время, Украина обречена продолжать свой «путь в сумерках» Европы к самим глубинам нестабильности, созданного собственными руками кризиса государственности.

На сегодня это и есть ключевые вопросы национальной безопасности Украины, основной угрозой которой является политическая нестабильность. Президент В.Янукович должен пройти шатким мостиком без перил над бездной длительного кризиса. Как он это сделает, не знает никто.

Битва за Украину начинается снова.

Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО Украины