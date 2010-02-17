С уходом Ющенко, Черновецкий потеряет одну из своих должностей?

Полномочия Черновецкого как председателя КГГА окончатся одновременно с полномочиями Президента Ющенко. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко в Киевраде, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Президент Украины назначает глав местных государственных администраций по представлению Кабинета Министров Украины лишь на срок своих полномочий. Потому полномочия Черновецкого как председателя КГГА окончатся в ближайшее время», - отметил оппозиционный депутат.

По словам Дмитрия Андриевского, переназначение Черновецкого на должность председателя КГГА 7 июля 2008 года было осуществлено без соответствующего представления Кабмина. Вместо этого существует распоряжение Кабинета Министров, которым работа председателя Киевской горадминистрации Черновецкого Л. Г. признана неудовлетворительной, а его пребывание на должности председателя – недопустимым.

«Уверен, что и дух, и буква закона требуют от новоизбранного Президента прекратить полномочия нынешнего председателя КГГА», - отметил Дмитрий Андриевский.

Политик подчеркнул, что назначение главы Киевской городской государственной администрации должно произойти с соблюдением процедуры, а именно по представлению Кабинета Министров: «Вызывает большое сомнение, что Кабмин внесет на эту должность кандидатуру Черновецкого».