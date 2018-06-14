Удастся ли Тимошенко отменить решение ЦИК?

Вчера премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подала иск в Высший административный суд Украины с требованием отменить протокол Центральной избирательной комиссии относительно результатов президентских выборов. Материалы иска насчитывают аж девять томов. По словам премьера, она предоставила суду видео- и фотоматериалы, которые свидетельствуют о фальсификациях во время голосования во втором туре президентских выборов. “Мы уверены в том, что была системная фундаментальная всесторонняя фальсификация выборов во втором туре”, – в который раз заявила Тимошенко. Мы поинтересовались у экспертов, каковы перспективы искового заявления Юлии Владимировны в ВАСУ?

Юрий Ключковский, народный депутат (НУ–НС): Я ПЕССИМИСТ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРСПЕКТИВ СУДЕБНОГО ДЕЛА Если будет доказано, что ЦИК не придерживался закона, то протокол решения ЦИК может быть отменен и суд может обязать ЦИК выполнить определенные действия. Но этого может быть недостаточно для достижения цели, которую поставил перед собой БЮТ. То есть если речь идет о том, чтобы признать вообще невозможным установление результатов (а этого вроде бы хочется БЮТ) или, скажем, назначить пересчет голосов на нескольких сотнях участков, – то для этого нужные очень серьезные доказательства фальсификаций на этих участках. Но, к сожалению, сегодня нет беспрекословных аргументов, как в 2004 году, относительно общеизвестных массовых и системных нарушений. Тогда Верховный Суд признал, что нарушения были массовыми, о них говорили все. Сейчас такого нет. Я не сомневаюсь, что нарушения были. Но откровенных доказательств нет.

Я вообще пессимист относительно перспектив судебного дела, особенно если учесть сугубо политический аспект – отношения БЮТ с руководством ВАСУ.

ЦИК проявил поспешность, не дождавшись завершения рассмотрения всех исков относительно фальсификаций. Мягко говоря, это можно назвать нарушением. Это классическая поспешность. Она была и в 2004 году. Но даже если ВАСУ и обяжет ЦИК рассмотреть жалобы, отложить результат на неделю-две, то он от этого не претерпит изменений. Для того, чтобы изменить результат, нужно доказывать что-то другое, чем просто неправильные действия ЦИК.

Александр Барабаш, эксперт по избирательному праву: ПОЕЗД ПОВТОРНЫХ ПОДСЧЕТОВ УШЕЛ ЕЩЕ НЕДЕЛЮ НАЗАД Теоретически решение ЦИК, безусловно, может быть отменено. Но повторение 2004 года не может быть ни при каких условиях. По закону и кодексу об административном судопроизводстве, Высший административный суд может отменить решение ЦИК и признать незаконными его действия по установлению результата выборов и обязать ЦИК установить результаты по-новому, с учетом тех обстоятельств, которые, например, она не учла. Предметом рассмотрения в суде может быть решение только ЦИК и его действия относительно установления результатов выборов, а не результаты выборов как таковые.

С формальной точки зрения, в законе не говорено что ЦИК должен дождаться всех решений судов относительно избирательного процесса. Но с точки зрения политической тактики, это может использоваться в качестве зацепки. Кстати, в 2004 году это было, в сущности, единственной формальной причиной, которая дала возможность отменить решение ЦИК, потому что тогда она очень спешила и уже на третий день от дня выборов объявила результаты. Сегодня их объявили не на 10-й (как позволяет закон), а на 7-й день. Сейчас ЦИК предоставил определенную возможность опять выдвигать к нему определенные претензии. Хотя политическая ситуация в этом году абсолютно отличается от ситуации 2004 года: общественными ожиданиями, позицией международной общественности. Нет давления, в том числе и на суд.

Я не знаю характера жалоб, которые подавали представители Юлии Тимошенко и которые отклонил ЦИК. Единственная возможность правового решения вопроса относительно отмены решения ЦИК – если действительно такие жалобы были и ЦИК перед установлением результата их не рассмотрела или рассмотрела незаконно. Это могло бы стать основанием для отмены решения. Если же таких жалоб нет (а у меня есть подозрение, что их таки не было), тогда формальных оснований для отмены решения ЦИК нет.

У ВАСУ очень узкая компетенция: проверить, правильно ли ЦИК действовал при установлении результатов выборов. Если он действовал правильно, тогда нет претензий и не может быть никаких причин для отмены результатов выборов. Результаты выборов и все, что делалось на избирательных участках, к предмету рассмотрения ВАСУ не имеет никакого отношения. Это все должно было рассматриваться участковыми избирательными комиссиями, окружными избирательными комиссиями, местными судами. ВАСУ рассматривает лишь действия ЦИК.

Все сроки для обжалования результатов выборов, давно прошли, и трудно представить себе, какой могла бы быть жалоба, чтобы рассмотрение ее 14 февраля было правомерно. У меня есть подозрение, что найти реальные правовые основания, чтобы обжаловать решение ЦИК, будет очень-очень тяжело. Судебные перспективы, мягко говоря, призрачные.

Если представить гипотетическую ситуацию, что решение ЦИК будет отменено (хотя шансы близки к нулю), то правовой выход может быть только один. Сегодня теоретический максимум, который может принять ВАСУ, – обязать ЦИК принять новое решение, с учетом обнаруженных нарушений избирательного законодательства. Для назначения повторного подсчета голосов даже на одном избирательном участке полномочий у ВАСУ нет. Повторный подсчет может назначать только окружная избирательная комиссия на конкретном избирательном участке, когда принимает у нее документы. То есть поезд повторных подсчетов ушел еще неделю назад. Все почему-то надеются, что ВАСУ назначит повторный подсчет. Если этот вопрос не был своевременно поднят на соответствующих избирательных участках во время принятия документов и в окружных избирательных комиссиях в ночь с 7-го на 8-ое и днем 8 февраля, то сейчас нет правового механизма назначить повторный подсчет.

Вадим Колесниченко, народный депутат (ПР): ВСЕГДА ОРГАНИЗАТОРОМ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАСТЬ

Я не могу сказать, каким будет решение ВАСУ. Оно может быть таким же неожиданным, как решение суда в 2004 году. С решением суда 2004 года мы были на согласны, но мы его приняли и отступились. Однако мы рассчитываем, что суд не выйдет за пределы своих полномочий и примет единственное правильное и законное решение. Мы считаем, что ЦИК в полном объеме выполнил требования действующего закона, системных или отдельных нарушений в ее работе не было. Решение ЦИК принято на основе имеющихся данных в соответствии с законодательством.

Ни одного решения суда в интересах Тимошенко на сегодня не было принято. Фальсификации, которые приписываются якобы Партии регионов, - бессмыслица по определению. Всегда организатором фальсификаций является власть. Оппозиция не может этого сделать, поскольку она не имеет рычагов власти.

Даст Бог, 25 февраля состоится инаугурация, и Виктор Янукович станет новым Президентом Украины.

...В Западной Украине была странно высокая явка – учитывая то, что, по оценке пограничной службы, 40 процентов жителей западных областей находились за рубежом. Мы даже это не обжалуем. Мы знаем, что выборы состоялись. И кто каким количеством паспортов голосовал – этот вопрос тоже останется риторическим, и он нас, в сущности, не интересует.

Сергей Власенко, народный депутат (БЮТ): РЕШЕНИЕ ЦИК НЕ ТОЛЬКО МОЖЕТ, ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ОТМЕНЕНО

Мы считаем, что Президент по результатам выборов объявлен некорректно, в конечном протоколе ЦИК не отображены реальные данные волеизъявления народа, потому БЮТ обращается с жалобой в ВАСУ и требует честного, откровенного и прозрачного правосудия. Одним из первых ходатайств, которое будет заявлено во время рассмотрения этого дела, – о допуске прессы и обеспечении возможности прямой трансляции судебного заседания. Меня беспокоит, что ВАСУ не удовлетворит этого ходатайства. Это будет первый сигнал того, что суд не хочет справедливого и объективного рассмотрения дела.

Решение ЦИК не только может, оно должно быть отменено. ЦИК – это не какой-то калькулятор, который просто приплюсовывает все данные, которые поступают от избирательных округов. ЦИК – специальный государственный орган, который обеспечивает законность во время проведения выборов. Лично каждый член ЦИК был обязан ознакомиться со всеми протоколами окружных избирательных комиссий, их обязанность рассмотреть все те многочисленные отдельные мнения в протоколах окружных избирательных комиссий. Например, избирательная документация приехала в избирательную комиссию в поврежденных мешках. Это значит, что кто-то вмешивался в процесс подсчета. И это железобетонное основание для пересчета голосов на этом участке, а то и по округу в целом. Это никоим образом не рассматривалось ни окружной комиссией, ни центральной избирательной комиссией. Эти нарушения носят системный характер. И именно поэтому это решение нужно отменять в любом случае.

Невзирая на безумное давление со стороны Партии регионов (представители ПР дежурят под судом, встречаются с судьями, давят на них всевозможными способами лишь ради того, чтобы суд, закрыл глаза, нырнул в эту темную воду и подтвердил законность выборов), решение ЦИК от 14 февраля должно быть отменено, потому что оно проведено с такими же нарушениями, как в 2004 году.

Я искренне убежден, что выборы Президента в 2010 году прошли с массовыми фальсификациями и нарушениями. Эти выборы действительно отличаются от выборов-2004 в лучшую сторону. Механизмы фальсификаций, которые применялись на этих выборах, носили более технологический характер. Если в 2004 году речь шла о прямом физическом противостоянии, то сегодня такого нет. Механизмы применялись преимущественно на Востоке Украины и в Крыму. У юридического блока штаба Тимошенко достаточно доказательств того, что фальсификации имели места.

В 2004 году не суд определял результаты выборов. Суд лишь установил факт массовых фальсификаций во время второго тура. Тогда тоже ЦИК признал Президентом Януковича. Так же член ЦИК господин Охендовский во всех СМИ рассказывал, что не было фальсификаций, что все было честно и прозрачно.

Наверно, кто-то так полюбил должность Президента, что в день влюбленных хотел получить решение ЦИК. Думаю, эта любовь взаимна.

Я бы требовал в такой ситуации пересчета голосов. Хотите зеркально – давайте зеркально. Хотите пересчитать в Западной Украине – давайте, мы готовы. Хотите на специальных участках – мы готовы. Но откройте Донецкую и Луганскую области. Почему победитель выборов, который победил с отрывом в три процента, лег тушкой на эти мешки с избирательными бюллетенями, не давая возможность никому даже нос туда сунуть? Если состоится честный, корректный пересчет, БЮТ готовь признать Президента, кто бы им не был.

Партия регионов до начала второго тура выборов начала системное давление на суды. Вспомните, как депутаты от ПР Тедеев и Мирошниченко врывались в кабинет председателя Киевского апелляционного административного суда, выхватывали компьютер, не давали возможности работать. Уже несколько дней Партия регионов как установила депутатское дежурство (непонятно на каком основании и для чего?) возле здания ВАСУ, выставив там палатки и собрав людей. Это способ давления на ВАСУ во время рассмотрения жалобы кандидата в президенты Тимошенко. Следовательно, последние события свидетельствуют о том, что Партия регионов избрала силовой способ давления на суды, на ЦИК. У меня возникает большая обеспокоенность, чтобы это не было возвращением к 2004 году.

БЮТ поданы своевременно все жалобы. В соответствии с действующим законом о выборах Президента сначала необходимо обжаловать действия УИК и ОИК, после этого действия ОИК можно обжаловать или в суде или в ЦИК. В дальнейшем действия ЦИК можно обжаловать в суде. Нарушения, которые произошли в день голосования, можно обжаловать и до сих пор.

Если ВАСУ не отменит решение ЦИК, и останутся в силе те результаты, которые были объявлены в воскресенье, мы переходим в оппозицию. Мы не признаем политически этого человека (Виктора Януковича. – Авт.), избранного Президентом Украины, поскольку такое избрание состоялось в результате многочисленных фальсификаций. Если бы был проведен корректный, законный пересчет голосов, невзирая на его результаты, БЮТ был бы готов признать по результатам такого пересчета любое лицо Президентом, даже если бы это был Виктор Янукович.

Записывала Анна Ященко