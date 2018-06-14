Во время коронования Януковича Ющенко будет в отключке

У Виктора Андреевича искреннее желание, чтобы Янукович не был президентом только Донбасса... Из своих ошибок на должности Президента он назвал лишь одну – Юлия Тимошенко...

Виктор Андреевич еще с лета дает прощальные пресс-конференции. Ну просто – как Алла Борисовна. Но сегодня, кажется, было все-таки последнее большое общение с прессой.

В начале встречи пресс-секретарь Президента предупредила, что времени для общения достаточно – около двух часов. Потому все присутствующие, зная любовь Виктора Ющенко поговорить, пофилософствовать, тяжко вздохнули. Согласитесь, два часа – это все-таки долго. Но коль скоро в ближайшие пять лет даже при большом желании журналистов такого не будет, можно и потерпеть. А то вряд ли Янукович будет сидеть перед неотфильтрованной прессой и отвечать на несогласованные вопросы, а тем более – рассказывать о каких-то духовных вещах.

Виктор Андреевич раздражался, когда ему задавали фактически один и тот же вопросы, мол, осознаете ли вы, что привели Виктора Януковича к власти? Хотя четко на него и не ответил.

Когда его спросили о последних, мягко говоря, непроукраинских заявлениях Януковича о Черноморском флоте РФ, создании газового консорциума, то Виктор Андреевич сказал:

– Я не знаю, почему вас эти вещи удивляют?! Это что для вас новость? Мне как Президенту слышать эти вещи грустно, в значительной мере унизительно. Этот человек уже не раз о подобном заявлял. Очевидно, это смена курса. Этот курс добавляет украинский интерес? Нет. Я не хочу в президентском клубе поучать другого Президента. Это уже его ответственность, ответственность тех людей, которые подняли руку и проголосовали за этого Президента. Я в своей политике все делал для того, чтобы 28 мая 2017 года был последним днем дислокации российского Черноморского флота в Украине.

Ющенко еще раз напомнил, что Юлия Тимошенко никакой не проевропейский премьер, потому что человек, заключающий «такие газовые соглашения», не может исповедовать европейские ценности. И она, по словам главы государства, более зависима от власти, чем Янукович.

Виктор Андреевич попробовал как бы объяснить внешнюю политику своего преемника:

– У Януковича диалог с Западом будет сложнее. Обстоятельства его будут толкать в одну плоскость. Я бы не сказал, что это предмет зависимости, это предмет обстоятельств. Но подчеркиваю, что эта разница между ними не так существенна. Тимошенко или Янукович – это поражение европейского курса Украины.

– Если бы не было Бандеры, не было бы Януковича, по крайней мере Янукович бы не стал Президентом независимой Украины, – говорит Виктор Ющенко. – В лучшем случае перспективы Виктора Федоровича могли быть в ранге наместника империи Малороссии, если бы не было патриотов, которые целью своей жизни ставили обретение независимости Украины.

Виктор Ющенко может красиво часами говорить, каким патриотом был Бандера, Шухевич или Мазепа и даже он сам, но что он сделал для того, чтобы, например, на том же Донбассе, где, как известно, люди книжки читают гораздо меньше, хоть что-то узнали об этих фигурах. Хотя бы то, что Бандера и Шухевич – никакие не “фашистские прихвостни”, а Мазепа – совсем не изменник Украины.

Порой кажется, что наш Президент будто и не в Украине живет. Социология больше года свидетельствовала, что рейтинг его около пяти процентов, но Ющенко в первом туре искренне боролся за место во втором. И с таким рейтингом он, по его словам, хотел в первом туре дать нации шанс настоящему демократическому кандидату, то есть себе, пройти во второй тур.

– Но мы стали свидетелями второго тура, и я сказал: «Знаете, второй тур не имеет смысла по большому счету». Убежден, что выход во второй тур Януковича и Тимошенко – это лучший российский проект с 1991 года. Если завтра Янукович предложит Тимошенко посаду премьер-министра, то завтра к вечеру будут признаны результаты выборов, отозваны все суды. И вечная любовь.

Президент позволял себе шутки и иронию относительно Тимошенко и Януковича – говорит, в его статусе «это уже разрешено». Он рассказал анекдот:

– Красивая молодая женщина спит и ей снится сон, что она вроде бы идет с работы, а за ней увязался красивый мужчина и вроде бы преследует ее... Она начинает бежать – он за ней, она заходит в подъезд – он за ней. Они поднимаются на третий этаж, она достает ключ, только хотела открыть, он берет ее сзади за плечи поворачивает к себе, а она его спрашивает: «Молодой человек, что вы со мной будете делать». А он говорит – не знаю, это же ваш сон...

Относительно “красивого мужчины” – Януковича – у Виктора Андреевича искреннее желание, чтобы тот не был президентом только Донбасса.

– Не хочу, чтобы Виктор Федорович был Президентом семи областей. Хочу, чтобы Виктор Федорович благодаря новому статусу почувствовал ту ответственность, что через его миссию можно сделать дорогу консолидации этой нации, которая за пять лет изменилась, которая стала толерантнее. Не заигрывать с вещами, порочащими любую нацию: два языка – одна страна, четыре конфессии – одна страна, шесть историй – одна страна. Это басни. Это проект, как потерять государство, потерять национальные ценности.

Хотя Виктор Ющенко пробыл Президентом пять лет, он говорит, что «ненавидит политику», потому что это такая «внутренняя боль». Но он все равно будет вести свою политическую силу на местные выборы, потому что только через политику можно оказать услугу нации. Также планирует и в дальнейшем нести обществу те ценности, которые исповедовал до сих пор.

– В этом я вижу свою миссию, независимо от того, на какой должности я буду. У меня есть хороший диплом, хорошее послужной список. У меня есть профессии, в которых я могу себя искать. Вижу себя в реализации ряда национальных проектов, которые для меня как для украинца, Президента, принципиальны. Начну с Мистецького арсенала. Не хочу, чтобы погиб Музей музеев. Открою тайну. Возможно, сегодня подпишу указ о создании наблюдательного совета Мистецького арсенала, возглавить который я намерен.

Вот так, возможно хоть теперь Виктор Ющенко будет заниматься тем, чем может и тем, что любит.

Если говорить о ближайших планах, то с 25 февраля Виктор Андреевич хочет «подарить себе отключку на десять дней», а на инаугурацию своего преемника даже не думает являться.

– Я такой человек, который хочет заниматься всем и сразу, – говорит о себе Виктор Ющенко. – В конце концов я в таком возрасте, когда могу распоряжаться своим временем так, как захочу.

Из своих ошибок на должности Президента Виктор Ющенко назвал лишь одну – Юлия Тимошенко.

Ксеня Лесив