Ющенко ветировал закон о моратории на отчуждение имущества профсоюзов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул в Верховную Раду Закон «О моратории на отчуждение имущества, которое находится во владении Федерации профессиональных союзов Украины».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Согласно сообщению, Президент вернул в ВР этот закон со своими предложениями для повторного рассмотрения в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины.

Предложения Президента Украины во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять Представитель Президента Украины в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада приняла Закон «О моратории на отчуждение имущества, которое находится во владении Федерации профессиональных союзов Украины».

Законом вводится временный мораторий на отчуждение недвижимого имущества санаторно-курортного и туристического назначения и других основных средств производства, которое находится во владении Федерации профессиональных союзов Украины и субъектов хозяйствования, участником (акционером, учредителем) которых является ФПУ, с целью устранения нарушений права при их отчуждении.