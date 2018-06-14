«Доны» берут паузу, чтобы закрепить преимущество

Сегодняшнее решение Верховной Рады об отмене выборов в местные советы, которые были назначены на 30 мая 2010 года, выглядит сомнительным юридически, однако выгодным для Партии регионов в политическом смысле… Что касается юридических ляпов постановления ВР, проект которого был подготовлен экстравагантным нунсовцем Юрием Кармазиным, все объяснил в доступной и эмоциональной форме Комитет избирателей Украины. Отмена местных выборов без назначения новой даты напрямую противоречит Конституции Украины. Ведь в Основном Законе четко зафиксирован срок полномочий городских, поселковых и сельских голов – 4 года. А на момент избрания депутатов местных советов действовала норма Конституции, согласно которой они тоже избирались на 4 года. Как известно, закон у нас обратной силы не имеет. Следовательно, выходит, что избиратель и своим мэрам, и депутатам рай-, гор- и облсоветов предоставил мандат доверия именно на этот срок – 4 года. Поэтому любые попытки продлить срок пребывания этих должностных лиц во власти на местах явно противоречат Конституции.

На аргументы ПР и их союзников о том, что госбюджет-2010 до сих пор не принят, а потому денег на выборы не будет, КИУ отвечает таким резким пассажем: «Голосованием за упомянутое постановление большинство народных депутатов продемонстрировали вершину политического цинизма: сначала Верховная Рада Украины не выполняет свои конституционные обязанности и не принимает государственный бюджет Украины на 2010 год, а затем использует это как повод для неконституционного продолжения полномочий органов местной власти».

КИУ отмечает, что решение ВР лежит исключительно в политической плоскости и продиктовано опасением большинства парламентских политических сил потерять нынешние позиции на местах. Потому общественная организация призывает народных депутатов Украины в ближайшее время принять государственный бюджет Украины и назначить новую дату местных выборов, которая максимально сократит срок неконституционного пребывания при власти депутатов местных советов и городских, поселковых и сельских председателей.

Вроде и спорить нет о чем. Все справедливо и убедительно.

Хотя и в самом деле, в условиях тяжелого социально-экономического кризиса, которому конца-края не видно, после затратной президентской избирательной кампании в стране не хватает денег.

Этим решением «януковичи» ориентируются на те политические выгоды, которые они могут получить от перенесения даты местных выборов. Кстати, и они сильно потратились на выборы, а потому «нагулять жирку» на протяжении года им не помешает. Тем более что появятся всевозможные бюджетные «возможности».

«Донецкие» получают такие бонусы:

· Опускается в силу объективных законов общественной психологии рейтинг Сергея Тигипко, который оказался сегодня в роли основного конкурента Януковича на его же электоральном поле. Более того, экзит-полы показали, что Тигипко (в случае отсутствия Тимошенко) побеждал бы Януковича во втором туре со значительным отрывом. Но с каждым месяцем без выборов Тигипко будет все менее новым и привлекательным в глазах украинского избирателя.

· ПР получает время «порешать» свои проблемы в парламенте и правительстве, сбив новую коалицию, сформировав новый Кабмин и стабилизировав политическую ситуацию.

· Следовательно «доны» получат все возможности «поставить под себя» админресурс во всех регионах Украины.

· Будет время организовать «запуск» в базовые электоральные регионы целую группу «товарищей», которые фрагментируют электорат и отберут у Юлии Владимировны довольно много избирателей. Речь идет о Яценюке, Ющенко, Вячеславе Кириленко и Тягнибоке. Лично автор не удивится, если эти персонажи от «донецких» и деньги на выборы получат.

Но и Юлия Тимошенко не будет сидеть этот год (или полгода) сложа руки. Она своими нежными ручками будет драться – за победу. И шансы ее не следует недооценивать. Экономический кризис теперь будет играть на ее стороне.

Николай Писарчук