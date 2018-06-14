Тимошенко требует назначить "третий тур"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подала иск в Высший административный суд Украины с требованием отменить протокол Центральной избирательной комиссии по результатам президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, материалы иска насчитывают 9 томов.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она представила суду видео- и фотоматериалы, которые свидетельствуют о фальсификациях во время голосования во втором туре президентских выборов.

Она также сообщила, что свидетелем во время рассмотрения иска будет один из международных наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Премьер надеется на честное рассмотрение Высшим административным судом ее иска об отмене протокола Центральной избирательной комиссии об установлении официальных результатов президентских выборов.

«Мы надеемся, что процесс будет честным, что наш украинский суд также не заинтересован в том, чтобы продолжить свою не очень хорошую репутацию в стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что честный судебный процесс в ВАСУ нужен не только 11,5 миллиона избирателей, «которые голосовали за демократию».

«Я уверена, что честный процесс нужен, в первую очередь, и В.ЯНУКОВИЧУ, и тем людям, которые за него голосовали», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она в очередной раз заявила, что результаты повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля были сфальсифицированы. «Мы уверены в том, что была системная, фундаментальная всесторонняя фальсификация выборов во втором туре», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, для этого были использованы пять «системных видов фальсификации, причем системного характера, которые были хорошо организованы и хорошо просчитаны и финансово обеспечены». Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что все факты фальсификаций изложены в ее судебном иске.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что ее представители будут добиваться, чтобы на судебные заседания по рассмотрению этого иска были допущены журналисты, а также чтобы они освещались в прямом эфире на телевидении.

«Если ВАСУ не даст возможности пересчитать голоса на тех участках, по которым есть сомнения, и показать стране, какая там была реальна ситуация, то тогда говорить о правосудии в нашей стране будет излишне», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время ТИМОШЕНКО заявляет о давлении Генеральной прокуратуры Украины на суды .

«Сейчас мы ощущаем очень серьезное давление со стороны Генеральной прокуратуры Украины, которая находится в полном подчинении Партии регионов уже не один год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она сообщила, что ГПУ сегодня возбудила уголовные дела против пяти судей Киевского апелляционного административного суда, требуя от них неправосудных решений. Кроме того, возбуждено дело против председателя Киевского административного апелляционного суда за то, что «он принимал честные правосудные решения». Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что подобная ситуация сложилась в отношении судей Голосеевского суда, против которых Генпрокуратура начала репрессии. «Начинается плохая история, которую мы имели до 2004 года, когда Генеральная прокуратура против всех судей, которые набирались мужества принимать правосудные решения, возбуждала уголовные дела и лишала их должностей. Я хочу защитить этих судей и сказать, что наша политическая команда будет защищать суды от Генеральной прокуратуры, которая сегодня работает по заказу Партии регионов. Я буду делать все, даже невозможное, чтобы суд работал честно, и защитил право людей в государстве иметь честные выборы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер заявляет, что обжалует результаты президентских выборов с целью защиты государства от антиукраинских сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня после подачи соответствующего иска в Высший административный суд Украины.

«Для меня это не просто борьба в судах за выборы. Для меня это не просто борьба за то, что во втором туре были или не были фальсификации. Для меня это защита нашего государства от антиукраинских сил, от тех сил, которые окончательно разрушат все побеги демократии в Украине. От тех политических сил, которые политику видят как большой бизнес», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что ее цель - защитить независимость Украины и честный выбор людей.

«Хочу защитить уверенный путь Украины в будущее – честный демократический путь. Украина будет свободной, я в этом убеждена. И буду бороться за это всеми возможными силами, которые у меня есть», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В итоге Ю.ТИМОШЕНКО в своем исковом заявлении по обжалованию результатов второго тура выборов Президента просит Высший административный суд Украины назначить повторное голосование по выборам главы государства.

Об этом говорится в исковом заявлении Ю.ТИМОШЕНКО в ВАСУ “О признании противоправными действий, бездеятельности и решения Центральной избирательной комиссии, об обязательстве совершить действия и принять решение”, полный тест которой размещен на сайте Блока Юлии Тимошенко.

Вместе с заявлением объемом более 40 страниц в ВАСУ представлены 9 томов дополнений с доказательной базой - документами и видеоматериалами.

В своих исковых требованиях Ю.ТИМОШЕНКО просит суд признать противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению и объявлению результатов повторного голосования по выборам Президента Украины 7 февраля 2010 года; признать незаконной бездеятельность ЦИК относительно непринятия всех предусмотренных действующим законодательством Украины мер по установлению действительного волеизъявления избирателей во время повторного голосования на президентских выборам; признать недействительным и таким, который исключает возможность достоверно установить результаты волеизъявления избирателей, протокол ЦИК от 14 февраля 2010 года о результатах повторного голосования на выборах Президента Украины; обязать ЦИК назначить повторное голосование на выборах главы государства на третье воскресенье после дня вступления решения суда в законную силу; обязать ЦИК обеспечить проведение повторного голосования на основаниях и в порядке, определенных Законом Украины «О выборах Президента Украины».