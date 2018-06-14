Виктор Небоженко: Вполне вероятно, что суд таки решит пересчитать голоса

Кто раньше – Кремль или Запад – начнет использовать Януковича в своих целях?.. Ближе к маю мы увидим чисто донецкий юмор в отношении Украины... На вопросы УНИАН ответил политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

ЭНТУЗИАЗМ ВО ВРАЖДЕБНОЙ СТОЛИЦЕ ДОРОГО СТОИТ Пан Владимир, насколько, по вашему мнению, оправданным было воскресное объявление ЦИК Виктора Януковича Президентом, в то время как команда Тимошенко заявляет о массовых фальсификациях? Тут есть политические и экономические причины. Что касается экономической составляющей, то мы имеем дело с донецкими политиками-бизнесменами, которые осваивают политический проект под названием «Президент Янукович», и они считают деньги. Каждый день пребывания сторонников Януковича возле центральных правительственных зданий стоит достаточно больших денег, тем более что в отличие от Майдана-2004, киевляне им не принесли ни одного стакана чая. Когда вы находитесь во враждебной столице, тяжело разыгрывать энтузиазм – в таком случае он, как правило, дорого стоит. Плюс очень дорого им стоит «нейтралитет» силовых структур, судей, которые делают вид, что ожидают результатов выборов. Все это выливается в серьезную копейку, потому они и спешат, чтобы закрыть это финансирование.

Во-вторых, «регионалы» спешат по той причине, что Высший административный суд начнет рассмотрение дела о фальсификациях и может вынести решение раньше, чем Янукович будет «коронован» на Президента Украины. И для того, чтобы процесс инаугурации прошел как можно скорее, ЦИК принимает такое поспешное решение о признании Януковича Президентом Украины.

Никто из политологов не спорит, что после того, как Ющенко еще после первого тура практически передал власть Януковичу, можно организовать третий тур. Когда олигархи, вся президентская машина и суды находятся у Януковича, то понятно, что Юлии Тимошенко тяжело победить.

То есть в то, что Тимошенко удастся выиграть суды относительно обжалования результатов выборов вы не верите? Третий тур невозможен, поскольку все суды фактически перешли на сторону Януковича под его давлением, а также под давлением олигархов и Ющенко. Но, возможно, суды оставят лазейку, чтобы не выглядеть слишком заполитизированными. Вполне вероятно, что они поднимут вопрос о пересчете голосов. А после пересчета голосов возможны какие-то другие шаги.

ЗАПАД НАЧИНАЕТ БОРЬБУ ЗА ЯНУКОВИЧА О чем, по вашему мнению, свидетельствует признание большинством международных наблюдателей президентских выборов демократическими? Выборы действительно были такими качественными?

Все очень просто – Запад начинает борьбу за Януковича. Задача в том, кто раньше – Кремль или Запад – начнет использовать Януковича в своих целях. Запад кое в чем уже выигрывает тем, что признал Януковича и пригласил его в Брюссель. Обратите внимание, кандидат в президенты от русскоязычного населения, который вроде бы любит Россию, сначала поедет в Брюссель, возможно, в Вашингтон, и только после этого, когда у него будет время, то заглянет в Москву.

Запад тонко конкурирует за Януковича. Это очень удобно. Если бы победила Тимошенко, то Россия имела бы возможность вмешаться и говорить о том, что Запад опять помешал волеизъявлению народа. А теперь вроде бы победил Янукович, а Запад вместе с тем принимает его и приглашает к сотрудничеству. Хотя Януковича не обвинишь в преданности западным идеалам.

Каковы ваши личные впечатления от выборов-2010? Если бы Президент Ющенко непосредственно не играл на стороне Януковича, то Тимошенко выиграла бы эти выборы. Чего только стоит снятие в последний момент губернаторов Днепропетровской и Харьковской областей, которые поддержали Тимошенко, голосование фракции Ющенко за отставку министра внутренних дел Луценко (милиция была деморализована и вынуждена только наблюдать за тем, что происходило). Тимошенко сделала все, что могла, но когда против нее государственная машина, то что же здесь поделаешь?

ЮЩЕНКО – ПРЕКРАСНЫЙ МИНИСТР КУЛЬТУРЫ Каково, по вашему мнению, политическое будущее действующего Президента? Он теперь будет конкурировать с Яценюком и Тимошенко за национально-демократический спектр Украины в целом, не только западной части. Но здесь тяжело однозначно что-то предвидеть. Если он и дальше будет сотрудничать с Януковичем, то ему будет трудно доказать, что он представляет западные ценности.

Тем более, когда он примет приглашение Януковича и пойдет к нему в правительство, скажем, на должность министра культуры... Больше не представляю куда он еще может пойти...

Ну, это не более чем злой сарказм... Почему? Ющенко – прекрасный министр культуры. У Януковича всегда будет право говорить, что я учел интересы западноукраинского избирателя.

Издевательство над Ющенко начнется позже, когда Янукович предложит ему звание Героя Украины за взнос в победу нового Президента, а в то же время отменит звание Героя Украины Степану Бандере. Где-то ближе к маю мы увидим чисто донецкий юмор в отношении Украины...

А как вы оцениваете коалиционные расклады в парламенте? Сможет ли Янукович оперативно сформировать новую коалицию? Если да, то с кем? Реально для ПР создать новую коалицию с НУ–НС, коммунистами и Блоком Литвина. Сейчас коммунисты и нунсовцы деморализованы.

На следующих выборах донецкие могут не пустить КПУ в парламент, чтобы показать свою прозападность, сказав: посмотрите мы не пустили коммунистов.

Депутаты же от НУ–НС стоят перед искушениями. Их просто покупают, но проблема в том, что они тесно завязаны на прежних избирателях, своей среде, родственниках и знакомых. Представьте себе – голосовать вместе с Януковичем и коммунистами, а затем приехать на свадьбу или похороны в родное село... Не каждому депутату такой цинизм по силам. Для них главная проблема – как взять деньги и войти в коалицию и в то же время не потерять свое окружение, которые очень быстро поймет, в чем дело, – что это измена...

Разговаривал Виталий Чернобай