Кивалов: суд в Киеве отклонил жалобы БЮТ

Народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ утверждает, что сегодня Киевский апелляционный суд отклонил 43 жалобы, поданные БЮТ, относительно фальсификации выборов Президента Украины.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

По словам С. КИВАЛОВА, все эти иски были написаны по шаблону, поэтому суд смог оперативно их рассмотреть.

Депутат при этом обратил внимание на то, что руководителем упомянутого суда является ДИНИСОВ, близкий родственник которого работает советником премьер-министра.

В связи с упомянутым решением суда, С. КИВАЛОВ выразил убеждение, что и иск БЮТ в Высший административный суд Украины тоже не будет иметь никакой перспективы.

Также он выразил убеждение, что до 25 февраля - даты, на которую председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предложил назначить инаугурацию новоизбранного Президента - рассмотрение всех исков в судах будет завершено.

Депутат напомнил, что согласно украинскому законодательству, обжаловать решение ЦИК относительно установления результатов выборов можно до 19 февраля, потом суды имеют еще два дня на рассмотрение апелляций.

Поэтому, по мнению С. КИВАЛОВА, дата инаугурации, предложенная председателем ВР, - вполне приемлема.