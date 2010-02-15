Янукович зондирует готовность России идти на уступки

Заявления победителя президентских выборов Виктора ЯНУКОВИЧА о создании газотранспортного консорциума с Россией больше свидетельствуют о желании прозондировать ситуацию с возможностью уступок россиян при поставках газа, а не о намерении быстро довести до реализации этот проект.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразила аналитик Центра Восточных исследований Анна ГУРСКА (OSW, Варшава).

«Еще очень далеко до того, чтобы создавать консорциум», - сказала она.

Эксперт заметила, что еще во время избирательной кампании представители Партии регионов, лидером которой является В.ЯНУКОВИЧ, заявляли одновременно о возможности пересмотра подписанного в 2009 году украинско-российского контракта и о возможности создания газотранспортного консорциума.

По мнению эксперта, «регионалы» хотели выяснить, насколько склонна российская власть снизить цену на газ для украинцев в обмен на возможное создание газотранспортного консорциума.

„Это зондирование позиций”, - отметила эксперт.

Аналитик напомнила, что россияне однозначно заявили, что не предусмотрят пересмотра контракта с Украиной, что вынудит «регионалов» представлять необходимость создания консорциума для сохранения объема газового транзита через украинскую территорию в условиях развития альтернативных маршрутов газовых поставок (Nord Stream, South Stream).

Как сообщалось, ранее В.ЯНУКОВИЧ заявлял, что, вступив в должность Президента Украины, намерен воссоздать консорциум по управлению газотранспортной системой (ГТС) страны.