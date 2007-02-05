Требования БЮТ: союз с КПУ и СПУ, никаких должностей Партии регионов

Депутаты из фракции БЮТ, которая является самой многочисленной в Кировоградском городском совете, готовы перейти в оппозицию, если новый мэр, представитель Коммунистической партии Украины Владимир ПУЗАКОВ не согласится с их условиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель фракции Юрий ДАВЫДОВ.

По его словам, после объявления городской территориальной избирательной комиссией В.ПУЗАКОВА легитимно избранным мэром, фракция БЮТ начала с ним переговоры.

„Наша политическая сила готова поддержать его кандидатуру, но при определенных условиях. Во-первых, за фракцией БЮТ будут сохранены все должности в исполкоме и городском совете. Во-вторых, Партия регионов не должна получить никаких должностей. Также идет речь о создании объединенной фракции, которая будет состоять из бютовцев, коммунистов и социалистов. В ином случае мы будем вынуждены отозвать своих людей с должностей и перейти в оппозицию”, - заявил Ю.ДАВЫДОВ.

Он подчеркнул, что лично к В.ПУЗАКОВУ у фракции БЮТ нет претензий, а недоразумение относительно блокирования работы сессии городского совета вызвано действиями территориальной избирательной комиссии.

По словам Ю. ДАВЫДОВА, частично готовность фракции БЮТ перейти в оппозицию продиктованная невозможностью выработать общую линию действий с блоком „Наша Украина”.

Председатель фракции сообщил, что дата следующего заседания сессии Кировоградского городского совета будет определена после завершения рассмотрения судебных исков, а также консультаций с В.ПУЗАКОВЫМ.

Как сообщал УНИАН, Кировоградский городской совет пятого созыва насчитывает 76 депутатов, 32 из которых представляют фракцию БЮТ. Также своих представителей имеют Партия регионов, блок „Наша Украина”, Либеральная партия Украины, СПУ, КПУ и Народная партия Украины.

2 февраля кандидат на должность городского председателя от блока „Наша Украина” Александр ДАНУЦА подал жалобу в местный суд о приостановке действия постановления ТИК „Об установлении результатов внеочередных выборов мэра Кировограда 26 ноября 2006 года” на время рассмотрения дела по существу.