Польский эксперт не верит, что Тимошенко докажет фальсификации

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обжалованием в суде результатов президентских выборов пытается усилить свои позиции перед неминуемым переходом в оппозицию.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказала аналитик Центра восточных исследований Анна ГУРСКА (OSW, Варшава).

Она выразила сомнение, что Ю.ТИМОШЕНКО сможет доказать в суде факты фальсификации. «На практике это мало реально», - сказала А.ГУРСКА, напомнив, что международные наблюдатели признали выборы демократическими и свободными.

Польский аналитик признала, что наблюдатели не могли следить за выборами на всех участках, отметив, что больший контроль обеспечивали представители кандидатов в президенты, которые присутствовали на каждом участке. В то же время, международные наблюдатели засвидетельствовали отсутствие массовых фальсификаций.

Как сказала А.ГУРСКА, категорическое заявление Ю.ТИМОШЕНКО, что она не признает Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом, «немного не вписывается в демократические нормы».

Эксперт отметила, что Ю.ТИМОШЕНКО после отставки с должности главы правительства станет «сильной оппозицией» к В.ЯНУКОВИЧУ и новому Кабинету министров.