Судебную войну с ЦИК начал один нардеп-бютовец

Народный депутат Виталий БАРВИНЕНКО (фракция БЮТ) сегодня обратился в Высший административный суд Украины с иском, в котором просит признать незаконным постановление Центральной избирательной комиссии об окончательном объявлении результатов выборов и признании Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВАСУ, отметив, что также депутат требует от суда запретить публикацию этого постановления ЦИК в официальных печатных изданиях.

Согласно законодательству, этот иск должен быть рассмотрен ВАСУ в течение двух дней.