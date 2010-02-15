Уволенный губернатор стал нардепом

Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины Виктора МАТЧУКА.

Об этом сообщили УНИАН в ЦИК.

В соответствии с требованиями законодательства Украины Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года, В.МАТЧУКА, члена партии "Наша Украина", включенного в избирательный список блока "Наша Украина – Народная самооборона" под № 82.

Как сообщал УНИАН, ЦИК 1 февраля признала В.МАТЧУКА избранным народным депутатом от фракции «Наша Украина - Народная самооборона» вместо Ивана Сподаренко, который умер в декабре прошлого года. Однако В.МАТЧУК после этого заявил в СМИ, что примет окончательное решение после второго тура президентских выборов.

12 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил В.МАТЧУКА от должности председателя Ривненской областной государственной администрации в связи с избранием его народным депутатом.