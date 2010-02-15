Януковичу готовят подарок

В адрес Виктора ЯНУКОВИЧА, объявленного Центральной избирательной комиссией новоизбранным Президентом Украины, продолжают приходить поздравления от лидеров государств.

Как сообщает официальный сайт Партии регионов, в частности, лидер Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамагирии Муаммар КАДДАФИ во время телефонного разговора поздравил В.ЯНУКОВИЧА с избранием на пост Президента.

«Ваша победа свидетельствует о высоком доверии народа к вам. Ливия и Украина имеют большой потенциал для сотрудничества. Ми надеемся на привлечение украинских инвестиций в экономику Ливии. Наши страны являются друзьями, партнерами и союзниками», - отметил М.КАДДАФИ.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ поблагадарил М.КАДДАФИ и пригласил на церемонию инаугурации.

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Государства Израиль Авигдор ЛИБЕРМАН в ходе телефонной беседы также поздравил В.ЯНУКОВИЧА с избранием на пост Президента Украины и пожелал успехов на высоком посту.

«Мы готовим Вам подарок – мы уже начали процесс отмены визового режима между нашими странами», - отметил А.ЛИБЕРМАН.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил за теплые поздравления и пригласил А.ЛИБЕРМАНА на церемонию инаугурации.

«Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим избранием Президентом Украины, - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧУ Президента Республики Узбекистан Ислама КАРИМОВА. – Уверен, что при Вашей личной поддержке отношения взаимного уважения и сотрудничества между Узбекистаном и Украиной получат новый качественный уровень, будут динамично развиваться и всесторонне укрепляться во благо наших стран».

«Примите мои поздравления по случаю Вашего избрания на пост главы дружественной Украины, - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧУ Президента Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНА. - Убежден, что многоплановое таджикско-украинское взаимодействие получит новое развитие».

Искренние поздравления в связи с избранием на пост Президента Украины передал Президент Республики Армении Серж САРКИСЯН: «В Армении, где помнят и чтят Вашу верность дружбе и взаимной поддержке, исторически сложившейся между нашими народами, убеждены в необходимости дальнейшего расширения армяно-украинского сотрудничества».

Поздравляя с избранием Президентом Украины, Президент Израиля Шимон ПЕРЕС пожелал В.ЯНУКОВИЧУ успехов в решении предстоящих задач, а также выразил уверенность, что тесные взаимоотношения и сотрудничество между Украиной и Израилем продолжат укрепляться на благо двух народов.

«От имени народа Республики Молдова и от меня лично примите самые теплые поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента Украины, – говорится в поздравлении и.о Президента Республики Молдовы Михая ГИМПУ. – Хочу выразить полную готовность к дальнейшему укреплению отношений дружбы, сотрудничества и добрососедства между Республикой Молдовы и Украиной».

Президент Республики Парагвай Фернандо Луго МЕНДАС в своем поздравлении выразил надежду, что в течение каденции В.ЯНУКОВИЧА двусторонние отношения будут и дальше укрепляться и развиваться во благо народов наших стран.

Чрезвычайный и Полномочный посол КНР ЧЖОУ Ли передал В.ЯНУКОВИЧУ поздравление Председателя Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао с победой на президентских выборах. «Китайская сторона придает большое значение развитию двусторонних отношений в интересах двух народов», - отмечается в поздравлении.

В своем поздравлении глава правительства Испании Хосе Луис Родригес САПАТЕРО отмечает: «Будьте уверены, что в лице правительства Испании Вы найдете союзника для укрепления и углубления отношений между нашими странами».

«От имени правительства Москвы и от себя лично поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины, – говорится в поздравлении мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА. – Украинский народ сделал важный выбор – выбор в пользу дальнейшего развития демократических и экономических преобразований, укрепления стабильности и государственности, добрососедского и многопланового сотрудничества с Россией и другими странами СНГ».

«Сердечно поздравляю Вас c убедительной победой на выборах, – говорится в поздравлении композитора Игоря КРУТОГО. – Уверен, что с Вашим приходом к власти Украина достигнет новых высот и выйдет на новый виток отношений с Россией. Горжусь дружбой с Вами».