У Тимошенко уже нацелились менять форму правления?

Блок Юлии Тимошенко предлагает создать рабочую группу по внесению изменений в Конституцию и провести референдум относительно формы правления в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил лидер парламентской фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, невзирая на то, что прошли президентские выборы, между ветвями власти «все равно не снято противоречие».

И.КИРИЛЕНКО заметил, что о необходимости внесения изменений в Конституцию говорили все кандидаты в президенты.

По словам И.КИРИЛЕНКО, речь идет не об изменении Конституции, а о ее совершенствовании, в частности, изменения должны касаться полномочий ветвей власти, передачи власти на местах и реформировании судебной системы. «Нам это нужно делать безотлагательно», - заявил он.

И.КИРИЛЕНКО выразил сомнение, что новый премьер-министр будет техническим, и будет иметь полномочий меньше, чем Президент.

«Мы считаем, что наше предложение конструктивно, и ничто не мешает создать рабочую группу», - сказал он.

В то же время И.КИРИЛЕНКО отметил, что БЮТ готов объединить усилия с другими политическими силами для того, чтобы реформировать Конституцию и упорядочить деятельность органов власти. При этом, по словам И.КИРИЛЕНКО, главное слово в этом вопросе должен сказать украинский народ.

«Какая будет форма правления и какими будут полномочия, пусть скажет народ, а не политики определяют под себя», - сказал И.КИРИЛЕНКО.